Тарелки через минуту будут пустыми: для такого теплого салата скупите все баклажаны
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Грузины любят полакомиться баклажанами именно так
Баклажан – король сезона. Столько блюд мы уже из них приготовили – кажется, что придумать что-то новое невозможно.
"Школа життя" предлагает необычный теплый салат из баклажанов по-грузински. Вы удивитесь, что из простых ингредиентов можно приготовить сочное и ароматное блюдо. Попробуйте – и вы останетесь довольны!
Как приготовить салат из баклажанов
Ингредиенты:
- баклажаны – 500 г;
- кабачки – 500 г;
- перец болгарский – 400 г;
- чеснок – 4 зубчика;
- соль и перец – по своему вкусу;
- хмели-суннели – 2 ч. л.;
- масло – 7 ст. л.;
- брынза – 200 г;
- помидоры – 200 г;
- лук – 0,5 шт.;
- кинза или петрушка – пучок.
Способ приготовления:
- Баклажаны, кабачки и сладкий болгарский перец моем и нарезаем кубиками. Солим, перчим, по желанию добавляем хмели-сунели, натертый чеснок и подсолнечное масло. Перемешиваем и оставляем на 15 минут для маринования.
- Овощи выкладываем в форму и запекаем под фольгой в духовке при 200 около 20 минут. Снимаем фольгу и отправляем овощи запекаться еще на 20 минут до готовности.
- К горячим овощам добавляем нарезанную маленькими кубиками брынзу.
- Помидоры нарезаем кусочками, мелко режем кинзу или петрушку, лук – полукольцами.
- Все смешиваем и подаем на стол.
Рекомендуем приготовить баклажаны с салями и сыром по-итальянски по рецепту "Телеграфа". Ешьте и наслаждайтесь!