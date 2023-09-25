Тарелки через минуту будут пустыми: для такого теплого салата скупите все баклажаны

Грузины любят полакомиться баклажанами именно так

Баклажан – король сезона. Столько блюд мы уже из них приготовили – кажется, что придумать что-то новое невозможно.

"Школа життя" предлагает необычный теплый салат из баклажанов по-грузински. Вы удивитесь, что из простых ингредиентов можно приготовить сочное и ароматное блюдо. Попробуйте – и вы останетесь довольны!

Как приготовить салат из баклажанов

Ингредиенты:

баклажаны – 500 г;

кабачки – 500 г;

перец болгарский – 400 г;

чеснок – 4 зубчика;

соль и перец – по своему вкусу;

хмели-суннели – 2 ч. л.;

масло – 7 ст. л.;

брынза – 200 г;

помидоры – 200 г;

лук – 0,5 шт.;

кинза или петрушка – пучок.

Способ приготовления:

Баклажаны, кабачки и сладкий болгарский перец моем и нарезаем кубиками. Солим, перчим, по желанию добавляем хмели-сунели, натертый чеснок и подсолнечное масло. Перемешиваем и оставляем на 15 минут для маринования. Овощи выкладываем в форму и запекаем под фольгой в духовке при 200 около 20 минут. Снимаем фольгу и отправляем овощи запекаться еще на 20 минут до готовности. К горячим овощам добавляем нарезанную маленькими кубиками брынзу. Помидоры нарезаем кусочками, мелко режем кинзу или петрушку, лук – полукольцами. Все смешиваем и подаем на стол.

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