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Тарелки через минуту будут пустыми: для такого теплого салата скупите все баклажаны

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Вкусно - пальчики оближете
Вкусно - пальчики оближете. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Грузины любят полакомиться баклажанами именно так

Баклажан – король сезона. Столько блюд мы уже из них приготовили – кажется, что придумать что-то новое невозможно.

"Школа життя" предлагает необычный теплый салат из баклажанов по-грузински. Вы удивитесь, что из простых ингредиентов можно приготовить сочное и ароматное блюдо. Попробуйте – и вы останетесь довольны!

Как приготовить салат из баклажанов

Ингредиенты:

  • баклажаны – 500 г;
  • кабачки – 500 г;
  • перец болгарский – 400 г;
  • чеснок – 4 зубчика;
  • соль и перец – по своему вкусу;
  • хмели-суннели – 2 ч. л.;
  • масло – 7 ст. л.;
  • брынза – 200 г;
  • помидоры – 200 г;
  • лук – 0,5 шт.;
  • кинза или петрушка – пучок.

Способ приготовления:

  1. Баклажаны, кабачки и сладкий болгарский перец моем и нарезаем кубиками. Солим, перчим, по желанию добавляем хмели-сунели, натертый чеснок и подсолнечное масло. Перемешиваем и оставляем на 15 минут для маринования.
  2. Овощи выкладываем в форму и запекаем под фольгой в духовке при 200 около 20 минут. Снимаем фольгу и отправляем овощи запекаться еще на 20 минут до готовности.
  3. К горячим овощам добавляем нарезанную маленькими кубиками брынзу.
  4. Помидоры нарезаем кусочками, мелко режем кинзу или петрушку, лук – полукольцами.
  5. Все смешиваем и подаем на стол.

Рекомендуем приготовить баклажаны с салями и сыром по-итальянски по рецепту "Телеграфа". Ешьте и наслаждайтесь!

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#Рецепт #Салат #Баклажаны #Готовим дома