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"Нутелла" получится вкуснее и дешевле магазинной: хитрый рецепт из четырех ингредиентов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такую намазку будете готовить, пока есть тыква
Такую намазку будете готовить, пока есть тыква. Фото shuba.life

За каждую ложечку такой "Нутеллы" будет драка

Иногда хочется взять банку фантастической "Нутеллы", большую ложку и съесть ее целиком. Эту фантастическую шоколадную пасту особенно любят дети: вряд ли от нее откажется даже самый большой привереда. Но что делать, если есть сомнения в качестве покупного крема? Его можно сделать самостоятельно.

По рецепту Shuba вкуснейшую намазку можно приготовить всего из четырех ингредиентов, а в основе ее — тыква! В этой "Нутелле" меньше калорий и более витамин, поэтому ее можно есть прямо ложками!

Как приготовить "Нутеллу" из тыквы

Ингредиенты на 4 порции:

  • пюре тыквенное — 1/2 стакана;
  • какао-порошок — 3 ч. л.;
  • мед — 2 ч. л.;
  • кокосовое масло — 2 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Для приготовления пюре тыкву порежьте, почистите, нарежьте кубиками и отправьте в разогретую до 180°С на 10-15 минут. Через указанное время пюрируйте и оставьте остывать.
  2. К пюре добавьте остальные ингредиенты и все тщательно перемешайте (можно воспользоваться блендером).
  3. Получившуюся массу переложите в стеклянную баночку с крышкой и спрячьте в холодильник.

Тыквенную "Нутеллу" можно есть с бутербродами или использовать как добавку к пышным блинам на завтрак. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Тыква #Десерт #Готовим дома