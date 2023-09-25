"Нутелла" получится вкуснее и дешевле магазинной: хитрый рецепт из четырех ингредиентов
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За каждую ложечку такой "Нутеллы" будет драка
Иногда хочется взять банку фантастической "Нутеллы", большую ложку и съесть ее целиком. Эту фантастическую шоколадную пасту особенно любят дети: вряд ли от нее откажется даже самый большой привереда. Но что делать, если есть сомнения в качестве покупного крема? Его можно сделать самостоятельно.
По рецепту Shuba вкуснейшую намазку можно приготовить всего из четырех ингредиентов, а в основе ее — тыква! В этой "Нутелле" меньше калорий и более витамин, поэтому ее можно есть прямо ложками!
Как приготовить "Нутеллу" из тыквы
Ингредиенты на 4 порции:
- пюре тыквенное — 1/2 стакана;
- какао-порошок — 3 ч. л.;
- мед — 2 ч. л.;
- кокосовое масло — 2 ч. л.
Способ приготовления:
- Для приготовления пюре тыкву порежьте, почистите, нарежьте кубиками и отправьте в разогретую до 180°С на 10-15 минут. Через указанное время пюрируйте и оставьте остывать.
- К пюре добавьте остальные ингредиенты и все тщательно перемешайте (можно воспользоваться блендером).
- Получившуюся массу переложите в стеклянную баночку с крышкой и спрячьте в холодильник.
Тыквенную "Нутеллу" можно есть с бутербродами или использовать как добавку к пышным блинам на завтрак. Приятного аппетита!