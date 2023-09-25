"Нутелла" получится вкуснее и дешевле магазинной: хитрый рецепт из четырех ингредиентов

За каждую ложечку такой "Нутеллы" будет драка

Иногда хочется взять банку фантастической "Нутеллы", большую ложку и съесть ее целиком. Эту фантастическую шоколадную пасту особенно любят дети: вряд ли от нее откажется даже самый большой привереда. Но что делать, если есть сомнения в качестве покупного крема? Его можно сделать самостоятельно.

По рецепту Shuba вкуснейшую намазку можно приготовить всего из четырех ингредиентов, а в основе ее — тыква! В этой "Нутелле" меньше калорий и более витамин, поэтому ее можно есть прямо ложками!

Как приготовить "Нутеллу" из тыквы

Ингредиенты на 4 порции:

пюре тыквенное — 1/2 стакана;

какао-порошок — 3 ч. л.;

мед — 2 ч. л.;

кокосовое масло — 2 ч. л.

Способ приготовления:

Для приготовления пюре тыкву порежьте, почистите, нарежьте кубиками и отправьте в разогретую до 180°С на 10-15 минут. Через указанное время пюрируйте и оставьте остывать. К пюре добавьте остальные ингредиенты и все тщательно перемешайте (можно воспользоваться блендером). Получившуюся массу переложите в стеклянную баночку с крышкой и спрячьте в холодильник.

Тыквенную "Нутеллу" можно есть с бутербродами или использовать как добавку к пышным блинам на завтрак. Приятного аппетита!