Язык можно проглотить: идеальное овсяное печенье всего из трех инредиентов

Всего 15 минут — и вкуснятина на столе

Неважно, какая погода на улице — вкусной выпечки хочется всегда. Конечно, можно забежать в магазин и купить чего-то сладкого к чаю, но ведь приготовить потрясающее печенье дома — тоже замечательная идея.

Для приготовления овсяного печенья по рецепту Shuba вам нужно всего три ингредиента: арахисовое масло, финики и овсяная мука. Если же у вас нет овсяной муки, вы сможете приготовить ее сами, измельчив овсяные хлопья блендером или кофемолкой. Легким движением руки вы получите мягкое и нежное, сладкое и с ореховым привкусом печенье, которое вмиг разлетится с тарелок.

Как приготовить овсяное печенье

Ингредиенты на 2 порции:

арахисовое масло — 100 г;

финик — 45 г;

мука овсяная — 50 г.

Способ приготовления:

Духовку разогрейте до 190˚С. Деко застелите пергаментом, смажьте маслом. Финики отправьте на несколько минут в горячую воду. Когда они станут мягкими, удалите косточки. Отцедите воду. Финики отправьте в чашу блендера вместе с арахисовым маслом и муков, измельчите. Из полученной масы руками сформируйте шарики, выложите на противень и немного прижмите. Деко с будущим печеньем отправьте в духовку на 15 минут. По истечении этого времени извлеките их из духовки, дайте остыть и подавайте. Приятного аппетита!

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