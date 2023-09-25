Язык можно проглотить: идеальное овсяное печенье всего из трех инредиентов
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Всего 15 минут — и вкуснятина на столе
Неважно, какая погода на улице — вкусной выпечки хочется всегда. Конечно, можно забежать в магазин и купить чего-то сладкого к чаю, но ведь приготовить потрясающее печенье дома — тоже замечательная идея.
Для приготовления овсяного печенья по рецепту Shuba вам нужно всего три ингредиента: арахисовое масло, финики и овсяная мука. Если же у вас нет овсяной муки, вы сможете приготовить ее сами, измельчив овсяные хлопья блендером или кофемолкой. Легким движением руки вы получите мягкое и нежное, сладкое и с ореховым привкусом печенье, которое вмиг разлетится с тарелок.
Как приготовить овсяное печенье
Ингредиенты на 2 порции:
- арахисовое масло — 100 г;
- финик — 45 г;
- мука овсяная — 50 г.
Способ приготовления:
- Духовку разогрейте до 190˚С. Деко застелите пергаментом, смажьте маслом.
- Финики отправьте на несколько минут в горячую воду. Когда они станут мягкими, удалите косточки. Отцедите воду.
- Финики отправьте в чашу блендера вместе с арахисовым маслом и муков, измельчите.
- Из полученной масы руками сформируйте шарики, выложите на противень и немного прижмите.
- Деко с будущим печеньем отправьте в духовку на 15 минут. По истечении этого времени извлеките их из духовки, дайте остыть и подавайте. Приятного аппетита!
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