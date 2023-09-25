Если дома не оказалось разрыхлителя: четыре ингредиента - и проблема решена

Вам даже не придется бежать в магазин!

Большинство рецептом домашней выпечки предусматривает наличие разрыхлителя для теста. Однако практически каждый сталкивался с ситуацией, когда в необходимый момент его нет дома.

Не стоит сразу же бросать все дела и бежать в магазин. Разрыхлитель можно сделать в домашних условиях из доступных ингредиентов. Вместе с "ТСН" расскажем, как приготовить разрыхлитель для теста. Готовить его просто и из доступных продуктов, а по качеству вообще не уступит магазинному. Попробуем?

Как приготовить разрыхлитель для теста

Ингредиенты:

3 чайные ложки пищевой соды;

3 чайные ложки пшеничной муки;

3 чайные ложки кукурузного или картофельного крахмала;

1,5 чайной ложки лимонной кислоты.

Способ приготовления:

Пищевую соду просейте, лимонную кислоту измельчите. В емкости смешайте пищевую соду и лимонную кислоту, добавьте крахмал и муку. Все ингредиенты тщательно перемешайте до однородного состояния — это важно для реакции между кислотой и содой. Готовую смесь храните в герметичной емкости в сухом и темном месте. При соблюдении всех правил разрыхлитель не испортится долгое время.

Добавьте домашний разрыхлитель в яблочный пирог по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!