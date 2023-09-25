Если дома не оказалось разрыхлителя: четыре ингредиента - и проблема решена
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Вам даже не придется бежать в магазин!
Большинство рецептом домашней выпечки предусматривает наличие разрыхлителя для теста. Однако практически каждый сталкивался с ситуацией, когда в необходимый момент его нет дома.
Не стоит сразу же бросать все дела и бежать в магазин. Разрыхлитель можно сделать в домашних условиях из доступных ингредиентов. Вместе с "ТСН" расскажем, как приготовить разрыхлитель для теста. Готовить его просто и из доступных продуктов, а по качеству вообще не уступит магазинному. Попробуем?
Как приготовить разрыхлитель для теста
Ингредиенты:
- 3 чайные ложки пищевой соды;
- 3 чайные ложки пшеничной муки;
- 3 чайные ложки кукурузного или картофельного крахмала;
- 1,5 чайной ложки лимонной кислоты.
Способ приготовления:
- Пищевую соду просейте, лимонную кислоту измельчите.
- В емкости смешайте пищевую соду и лимонную кислоту, добавьте крахмал и муку. Все ингредиенты тщательно перемешайте до однородного состояния — это важно для реакции между кислотой и содой.
- Готовую смесь храните в герметичной емкости в сухом и темном месте. При соблюдении всех правил разрыхлитель не испортится долгое время.
Добавьте домашний разрыхлитель в яблочный пирог по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!