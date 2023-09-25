Ни уксуса, ни масла: для такого лечо вам понадобится всего два ингредиента
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Зимой такую вкуснятину будете есть ложками
Лечо – это любимая многими овощная закуска. Она хорошо дополняет немало блюд и просто обязана быть в коллекции вашей зимней консервации.
Сегодня вместе с "Бабусиними рецептами" приготовим лечо, для которого вам не понадобится ни уксус, ни кислота. Простая в приготовлении закуска пригодится для приготовления борщей, будет смаковать с мясом и другими блюдами. Так что идем готовить!
Как просто приготовить лечо
Ингредиенты:
- помидоры – 7 кг;
- сладкий перец – 3 кг;
- петрушка – 1 пучок;
- соль – 2 ст. л.;
- сахар – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Помидоры моем, убираем плодоножки, помещаем в кипяток, очищаем от кожуры, нарезаем тонкими колечками и выкладываем в кастрюлю. Варим помидоры на среднем огне под крышкой до закипания, затем провариваем еще 1,5 часа, периодически помешивая.
- Банки и крышки стерилизуем, промываем чистящим средством и заливаем кипятком.
- Перец моем, режем на две части, удаляем середину. Нарезаем овощи на маленькие кусочки, добавляем к помидорам и варим вместе 15 минут.
- Добавляем мелко нарезанную петрушку, соль и песок, перемешиваем и варим 10 минут.
- Готовое лечо выкладываем в банки, закатываем, переворачиваем банки и оставляем под полотенцем остывать.
Храним готовое лечо в соответствии с хитростями "Телеграфа". Так ваша заготовка простоит до следующего лета.