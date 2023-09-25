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Ни уксуса, ни масла: для такого лечо вам понадобится всего два ингредиента

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Простая закрутка на зиму без хлопот
Простая закрутка на зиму без хлопот. Фото babusyni-retsepty

Зимой такую вкуснятину будете есть ложками

Лечо – это любимая многими овощная закуска. Она хорошо дополняет немало блюд и просто обязана быть в коллекции вашей зимней консервации.

Сегодня вместе с "Бабусиними рецептами" приготовим лечо, для которого вам не понадобится ни уксус, ни кислота. Простая в приготовлении закуска пригодится для приготовления борщей, будет смаковать с мясом и другими блюдами. Так что идем готовить!

Как просто приготовить лечо

Ингредиенты:

  • помидоры – 7 кг;
  • сладкий перец – 3 кг;
  • петрушка – 1 пучок;
  • соль – 2 ст. л.;
  • сахар – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Помидоры моем, убираем плодоножки, помещаем в кипяток, очищаем от кожуры, нарезаем тонкими колечками и выкладываем в кастрюлю. Варим помидоры на среднем огне под крышкой до закипания, затем провариваем еще 1,5 часа, периодически помешивая.
  2. Банки и крышки стерилизуем, промываем чистящим средством и заливаем кипятком.
  3. Перец моем, режем на две части, удаляем середину. Нарезаем овощи на маленькие кусочки, добавляем к помидорам и варим вместе 15 минут.
  4. Добавляем мелко нарезанную петрушку, соль и песок, перемешиваем и варим 10 минут.
  5. Готовое лечо выкладываем в банки, закатываем, переворачиваем банки и оставляем под полотенцем остывать.

Храним готовое лечо в соответствии с хитростями "Телеграфа". Так ваша заготовка простоит до следующего лета.

Теги:
#Рецепт #Заготовки на зиму #Консервация #Лечо #Готовим дома