Успейте, пока есть овощи: этого дешевого салата сколько ни закрой — все съедят до крошки
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Очень простой и удачный рецепт консервации
Теперь, в сезон капусты, не забудьте заготовить ее на зиму. Самым популярным методом является приготовление квашеной капусты, но рецептов именно консервации тоже большое количество.
Об одном из таких рассказываем вместе с порталом "1 минута". Этот салат получается очень ярким, а благодаря сладкому перцу еще будет иметь пикантный вкус.
Ингредиенты:
- Капуста – 500 граммов;
- Огурец – 4 штуки;
- Томаты – 4 штуки;
- Перец сладкий красный – 1 штука;
- Перец желтый – 1 штука;
- Лук репчатый – 2 штуки;
- Чеснок – 5 зубчиков;
- Лавровый лист – 2 штучки;
- Сахар – 4 столовые ложки;
- Уксус яблочный – 120 мл;
- Перец черный горошком – 5 штучек;
- Каменная соль – 2 столовые ложки.
Способ приготовления:
- Все овощи тщательно моем и сушим. Капусту шинкуем на специальной терке или крошим ножом.
- Огурцы нарезаем кружочками. Перец шинкуем тоненькими полосочками, а помидоры крошим ломтиками.
- Лук чистим, нарезаем колечками. Все овощи выкладываем в одну большую миску и тщательно перемешиваем. Можно поставить сверху какую-нибудь тару, чтобы прижать салат – так капуста и перец быстрее начнут отдавать сок.
- Когда вы заметили, что овощи пустили сок, займемся банками. Стерилизуем их и раскладываем овощи. Крышим внутрь чеснок. Также добавляем лавровый лист.
- Для маринада в кастрюлю набираем один литр воды. Добавляем сахар, перец и соль. Провариваем буквально несколько минут, в конце добавляем уксус и снимаем с огня.
- Салат заливаем маринадом и отправляем еще раз на стерилизацию – на 20 минут. После этого закатываем банки крышками и оставляем до полного охлаждения.
Такая закуска легко хранится в темном месте. Также мы делились простым рецептом ароматной аджики.