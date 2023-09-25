Успейте, пока есть овощи: этого дешевого салата сколько ни закрой — все съедят до крошки

Очень простой и удачный рецепт консервации

Теперь, в сезон капусты, не забудьте заготовить ее на зиму. Самым популярным методом является приготовление квашеной капусты, но рецептов именно консервации тоже большое количество.

Об одном из таких рассказываем вместе с порталом "1 минута". Этот салат получается очень ярким, а благодаря сладкому перцу еще будет иметь пикантный вкус.

Ингредиенты:

Капуста – 500 граммов;

Огурец – 4 штуки;

Томаты – 4 штуки;

Перец сладкий красный – 1 штука;

Перец желтый – 1 штука;

Лук репчатый – 2 штуки;

Чеснок – 5 зубчиков;

Лавровый лист – 2 штучки;

Сахар – 4 столовые ложки;

Уксус яблочный – 120 мл;

Перец черный горошком – 5 штучек;

Каменная соль – 2 столовые ложки.

Способ приготовления:

Все овощи тщательно моем и сушим. Капусту шинкуем на специальной терке или крошим ножом. Огурцы нарезаем кружочками. Перец шинкуем тоненькими полосочками, а помидоры крошим ломтиками. Лук чистим, нарезаем колечками. Все овощи выкладываем в одну большую миску и тщательно перемешиваем. Можно поставить сверху какую-нибудь тару, чтобы прижать салат – так капуста и перец быстрее начнут отдавать сок. Когда вы заметили, что овощи пустили сок, займемся банками. Стерилизуем их и раскладываем овощи. Крышим внутрь чеснок. Также добавляем лавровый лист. Для маринада в кастрюлю набираем один литр воды. Добавляем сахар, перец и соль. Провариваем буквально несколько минут, в конце добавляем уксус и снимаем с огня. Салат заливаем маринадом и отправляем еще раз на стерилизацию – на 20 минут. После этого закатываем банки крышками и оставляем до полного охлаждения.

Такая закуска легко хранится в темном месте. Также мы делились простым рецептом ароматной аджики.