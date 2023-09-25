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Успейте, пока есть овощи: этого дешевого салата сколько ни закрой — все съедят до крошки

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Идеальное дополнение к блюдам и гарнирам Новость обновлена 25 сентября 2023, 12:05
Идеальное дополнение к блюдам и гарнирам. Фото Piapa

Очень простой и удачный рецепт консервации

Теперь, в сезон капусты, не забудьте заготовить ее на зиму. Самым популярным методом является приготовление квашеной капусты, но рецептов именно консервации тоже большое количество.

Об одном из таких рассказываем вместе с порталом "1 минута". Этот салат получается очень ярким, а благодаря сладкому перцу еще будет иметь пикантный вкус.

Ингредиенты:

  • Капуста – 500 граммов;
  • Огурец – 4 штуки;
  • Томаты – 4 штуки;
  • Перец сладкий красный – 1 штука;
  • Перец желтый – 1 штука;
  • Лук репчатый – 2 штуки;
  • Чеснок – 5 зубчиков;
  • Лавровый лист – 2 штучки;
  • Сахар – 4 столовые ложки;
  • Уксус яблочный – 120 мл;
  • Перец черный горошком – 5 штучек;
  • Каменная соль – 2 столовые ложки.

Способ приготовления:

  1. Все овощи тщательно моем и сушим. Капусту шинкуем на специальной терке или крошим ножом.
  2. Огурцы нарезаем кружочками. Перец шинкуем тоненькими полосочками, а помидоры крошим ломтиками.
  3. Лук чистим, нарезаем колечками. Все овощи выкладываем в одну большую миску и тщательно перемешиваем. Можно поставить сверху какую-нибудь тару, чтобы прижать салат – так капуста и перец быстрее начнут отдавать сок.
  4. Когда вы заметили, что овощи пустили сок, займемся банками. Стерилизуем их и раскладываем овощи. Крышим внутрь чеснок. Также добавляем лавровый лист.
  5. Для маринада в кастрюлю набираем один литр воды. Добавляем сахар, перец и соль. Провариваем буквально несколько минут, в конце добавляем уксус и снимаем с огня.
  6. Салат заливаем маринадом и отправляем еще раз на стерилизацию – на 20 минут. После этого закатываем банки крышками и оставляем до полного охлаждения.

Такая закуска легко хранится в темном месте. Также мы делились простым рецептом ароматной аджики.

Теги:
#Рецепт #Капуста #Консервация