Укр

Такие кабачки будете готовить килограммами: хрустящая закуска понравится даже детям

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Так вкусно, что следует сразу делать двойную порцию
Так вкусно, что следует сразу делать двойную порцию. Фото shuba.life

Идеальный хрустящий гарнир или закуска

Мы рассказывали, как сделать вкусную и сытную намазку из баклажанов. Теперь делимся рецептом хрустящих и сытных кабачков в духовке.

Кусочки получаются нежными внутри и очень вкусными, а хрустящая корочка так и манит взять еще один кусочек. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

  • Кабачок – 500 гр.
  • Соль – 1/2 ч.л.
  • Яйцо – 2 шт
  • Мука – 150 гр
  • Панировочные сухари – 150 гр
  • Чеснок сухой – 1/3 ч.л.
  • Приправа Хмели-сунели – 1/3 ч.л.

Для соуса:

  • Сметана – 4 ст.л.
  • Чеснок – 2-3 зубчика.
  • Соль – 1/3 ч.л.
  • Перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Кабачок чистим от кожуры. Нарезаем на небольшие кольца толщиной 5-7мм, каждое разрезаем пополам. Если кабачок попался старый, нужно удалить семена.
  2. Переводим в глубокую миску, солим и перемешиваем. В отдельную миску разбиваем 2 яйца, добавляем соль, вилкой или венчиком взбиваем.
  3. В другую миску насыпаем панировочные сухари, добавляем соль и специи. С кабачков сливаем жидкость. Подготовим противень с пергаментом и разогреваем духовку.
  4. Каждый кусочек кабачка обваливаем в муке, затем в яйце, а затем в сухарях. Сразу выкладываем на противень. В разогретой духовке выпекаем 30-35 минут.
  5. Важно – в середине запекания переворачиваем кабачки. Для соуса к сметане добавляем измельченный чеснок, солим и перчим по вкусу, хорошо перемешиваем.

Блюдо получается невероятно вкусное как в горячем виде, так и в холодном. Также мы делились рецептом вкуснейшей консервации.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Панировка