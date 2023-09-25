Такие кабачки будете готовить килограммами: хрустящая закуска понравится даже детям

Идеальный хрустящий гарнир или закуска

Мы рассказывали, как сделать вкусную и сытную намазку из баклажанов. Теперь делимся рецептом хрустящих и сытных кабачков в духовке.

Кусочки получаются нежными внутри и очень вкусными, а хрустящая корочка так и манит взять еще один кусочек. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

Кабачок – 500 гр.

Соль – 1/2 ч.л.

Яйцо – 2 шт

Мука – 150 гр

Панировочные сухари – 150 гр

Чеснок сухой – 1/3 ч.л.

Приправа Хмели-сунели – 1/3 ч.л.

Для соуса:

Сметана – 4 ст.л.

Чеснок – 2-3 зубчика.

Соль – 1/3 ч.л.

Перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Кабачок чистим от кожуры. Нарезаем на небольшие кольца толщиной 5-7мм, каждое разрезаем пополам. Если кабачок попался старый, нужно удалить семена. Переводим в глубокую миску, солим и перемешиваем. В отдельную миску разбиваем 2 яйца, добавляем соль, вилкой или венчиком взбиваем. В другую миску насыпаем панировочные сухари, добавляем соль и специи. С кабачков сливаем жидкость. Подготовим противень с пергаментом и разогреваем духовку. Каждый кусочек кабачка обваливаем в муке, затем в яйце, а затем в сухарях. Сразу выкладываем на противень. В разогретой духовке выпекаем 30-35 минут. Важно – в середине запекания переворачиваем кабачки. Для соуса к сметане добавляем измельченный чеснок, солим и перчим по вкусу, хорошо перемешиваем.

Блюдо получается невероятно вкусное как в горячем виде, так и в холодном. Также мы делились рецептом вкуснейшей консервации.