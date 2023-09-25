Такие кабачки будете готовить килограммами: хрустящая закуска понравится даже детям
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Идеальный хрустящий гарнир или закуска
Мы рассказывали, как сделать вкусную и сытную намазку из баклажанов. Теперь делимся рецептом хрустящих и сытных кабачков в духовке.
Кусочки получаются нежными внутри и очень вкусными, а хрустящая корочка так и манит взять еще один кусочек. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- Кабачок – 500 гр.
- Соль – 1/2 ч.л.
- Яйцо – 2 шт
- Мука – 150 гр
- Панировочные сухари – 150 гр
- Чеснок сухой – 1/3 ч.л.
- Приправа Хмели-сунели – 1/3 ч.л.
Для соуса:
- Сметана – 4 ст.л.
- Чеснок – 2-3 зубчика.
- Соль – 1/3 ч.л.
- Перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Кабачок чистим от кожуры. Нарезаем на небольшие кольца толщиной 5-7мм, каждое разрезаем пополам. Если кабачок попался старый, нужно удалить семена.
- Переводим в глубокую миску, солим и перемешиваем. В отдельную миску разбиваем 2 яйца, добавляем соль, вилкой или венчиком взбиваем.
- В другую миску насыпаем панировочные сухари, добавляем соль и специи. С кабачков сливаем жидкость. Подготовим противень с пергаментом и разогреваем духовку.
- Каждый кусочек кабачка обваливаем в муке, затем в яйце, а затем в сухарях. Сразу выкладываем на противень. В разогретой духовке выпекаем 30-35 минут.
- Важно – в середине запекания переворачиваем кабачки. Для соуса к сметане добавляем измельченный чеснок, солим и перчим по вкусу, хорошо перемешиваем.
Блюдо получается невероятно вкусное как в горячем виде, так и в холодном. Также мы делились рецептом вкуснейшей консервации.