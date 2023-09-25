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Идеальное тесто для пельменей: одна ложка простого продукта – и даже мама спросит рецепт

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Такие изделия из теста будут просто идеальными Новость обновлена 25 сентября 2023, 14:17
Такие изделия из теста будут просто идеальными. Фото shuba.life

Такое тесто отлично подходит для вареников и пельменей

Мы рассказывали, как приготовить вегетерианские пельмени. Теперь делимся интересным рецептом теста. Его секрет – в одном простом ингредиенте.

Достаточно добавить несколько ложек сметаны – и тесто будет идеальным, легко раскачается, отлично слепится. Такие пельмени хорошо варятся и получаются гораздо вкуснее. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

  • 200 мл прохладной воды;
  • 1 яйцо;
  • 1/2 ч. л. соли;
  • 500-550 гр. пшеничной муки;
  • 4 столовые ложки сметаны 20% жирности.

Способ приготовления:

  1. В глубокой миске смешиваем воду с яйцом, солью и сметаной. Взбалтываем все до однородности.
  2. В полученную жидкость просеиваем частями муку. Сначала замешиваем тесто ложкой, а впоследствии – руками. Сначала тесто будет налипать на пальцы и ладони – так и должно быть.
  3. Хорошо промешиваем тесто до того момента, пока оно будет брать муку. Важно тщательно промесить такое тесто, переворачивая и продавливая со всех сторон в течение 8-10 минут.
  4. Оставляем его "отдохнуть" минимум на 15 минут. Тогда делим его на части и раскатываем. Формируем пельмени.

Вкус таких пельменей будет гораздо лучше, чем если бы вы использовали стандартное тесто. Также мы рассказывали, как их правильно варить.

Теги:
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