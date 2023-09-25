Идеальное тесто для пельменей: одна ложка простого продукта – и даже мама спросит рецепт
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Такое тесто отлично подходит для вареников и пельменей
Мы рассказывали, как приготовить вегетерианские пельмени. Теперь делимся интересным рецептом теста. Его секрет – в одном простом ингредиенте.
Достаточно добавить несколько ложек сметаны – и тесто будет идеальным, легко раскачается, отлично слепится. Такие пельмени хорошо варятся и получаются гораздо вкуснее. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- 200 мл прохладной воды;
- 1 яйцо;
- 1/2 ч. л. соли;
- 500-550 гр. пшеничной муки;
- 4 столовые ложки сметаны 20% жирности.
Способ приготовления:
- В глубокой миске смешиваем воду с яйцом, солью и сметаной. Взбалтываем все до однородности.
- В полученную жидкость просеиваем частями муку. Сначала замешиваем тесто ложкой, а впоследствии – руками. Сначала тесто будет налипать на пальцы и ладони – так и должно быть.
- Хорошо промешиваем тесто до того момента, пока оно будет брать муку. Важно тщательно промесить такое тесто, переворачивая и продавливая со всех сторон в течение 8-10 минут.
- Оставляем его "отдохнуть" минимум на 15 минут. Тогда делим его на части и раскатываем. Формируем пельмени.
Вкус таких пельменей будет гораздо лучше, чем если бы вы использовали стандартное тесто. Также мы рассказывали, как их правильно варить.