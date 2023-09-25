Идеальное тесто для пельменей: одна ложка простого продукта – и даже мама спросит рецепт

Такое тесто отлично подходит для вареников и пельменей

Мы рассказывали, как приготовить вегетерианские пельмени. Теперь делимся интересным рецептом теста. Его секрет – в одном простом ингредиенте.

Достаточно добавить несколько ложек сметаны – и тесто будет идеальным, легко раскачается, отлично слепится. Такие пельмени хорошо варятся и получаются гораздо вкуснее. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

200 мл прохладной воды;

1 яйцо;

1/2 ч. л. соли;

500-550 гр. пшеничной муки;

4 столовые ложки сметаны 20% жирности.

Способ приготовления:

В глубокой миске смешиваем воду с яйцом, солью и сметаной. Взбалтываем все до однородности. В полученную жидкость просеиваем частями муку. Сначала замешиваем тесто ложкой, а впоследствии – руками. Сначала тесто будет налипать на пальцы и ладони – так и должно быть. Хорошо промешиваем тесто до того момента, пока оно будет брать муку. Важно тщательно промесить такое тесто, переворачивая и продавливая со всех сторон в течение 8-10 минут. Оставляем его "отдохнуть" минимум на 15 минут. Тогда делим его на части и раскатываем. Формируем пельмени.

Вкус таких пельменей будет гораздо лучше, чем если бы вы использовали стандартное тесто. Также мы рассказывали, как их правильно варить.