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Польза в каждой ложке: рецепт бомбезного салата-трехминутки

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Такой салатик можно делать хоть каждый день
Такой салатик можно делать хоть каждый день. Фото pibig.info

Очень просто, даже варить ничего не нужно

Мы рассказывали, как приготовить сытный и немного затратный по времени салат из баклажанов. Теперь делимся совсем быстрым блюдом — на эту капустную закуску вы действительно потратите не больше трех минут.

Красноголовая капуста не так популярна, как другие сорта, но очень вкусна и полезна. Дополним ее кукурузой – чтобы салат стал еще вкуснее и слаще. Рецептом простого салата поделились на ProstoWay.

Ингредиенты:

  • капуста — 1 шт.;
  • чеснок — 1-2 зубка;
  • консервированная кукуруза;
  • петрушка;
  • майонез;
  • соль, перец.

Способ приготовления

  1. Капусту шинкуем тонко. Солим ее и мне руками — она уменьшится в объемах и станет мягче.
  2. Выливаем жидкость из кукурузы и добавляем всю банку в салат. Если хотите, можно добавить меньше – тогда общий вкус не будет столь сладким.
  3. Моем, обсушиваем и мелко крошим петрушку. Заправляем все майонезом. Если вы не хотите использовать майонез, его можно заменить сметаной или йогуртом. По вкусу добавляем соль и перец.

Выходит вкусно и хрустяще. Также мы делились интересным рецептом капусты на зиму.

Теги:
#Рецепт #Салат #Капуста #Закуска