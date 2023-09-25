Польза в каждой ложке: рецепт бомбезного салата-трехминутки

Очень просто, даже варить ничего не нужно

Мы рассказывали, как приготовить сытный и немного затратный по времени салат из баклажанов. Теперь делимся совсем быстрым блюдом — на эту капустную закуску вы действительно потратите не больше трех минут.

Красноголовая капуста не так популярна, как другие сорта, но очень вкусна и полезна. Дополним ее кукурузой – чтобы салат стал еще вкуснее и слаще. Рецептом простого салата поделились на ProstoWay.

Ингредиенты:

капуста — 1 шт.;

чеснок — 1-2 зубка;

консервированная кукуруза;

петрушка;

майонез;

соль, перец.

Способ приготовления

Капусту шинкуем тонко. Солим ее и мне руками — она уменьшится в объемах и станет мягче. Выливаем жидкость из кукурузы и добавляем всю банку в салат. Если хотите, можно добавить меньше – тогда общий вкус не будет столь сладким. Моем, обсушиваем и мелко крошим петрушку. Заправляем все майонезом. Если вы не хотите использовать майонез, его можно заменить сметаной или йогуртом. По вкусу добавляем соль и перец.

Выходит вкусно и хрустяще. Также мы делились интересным рецептом капусты на зиму.