Польза в каждой ложке: рецепт бомбезного салата-трехминутки
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Очень просто, даже варить ничего не нужно
Мы рассказывали, как приготовить сытный и немного затратный по времени салат из баклажанов. Теперь делимся совсем быстрым блюдом — на эту капустную закуску вы действительно потратите не больше трех минут.
Красноголовая капуста не так популярна, как другие сорта, но очень вкусна и полезна. Дополним ее кукурузой – чтобы салат стал еще вкуснее и слаще. Рецептом простого салата поделились на ProstoWay.
Ингредиенты:
- капуста — 1 шт.;
- чеснок — 1-2 зубка;
- консервированная кукуруза;
- петрушка;
- майонез;
- соль, перец.
Способ приготовления
- Капусту шинкуем тонко. Солим ее и мне руками — она уменьшится в объемах и станет мягче.
- Выливаем жидкость из кукурузы и добавляем всю банку в салат. Если хотите, можно добавить меньше – тогда общий вкус не будет столь сладким.
- Моем, обсушиваем и мелко крошим петрушку. Заправляем все майонезом. Если вы не хотите использовать майонез, его можно заменить сметаной или йогуртом. По вкусу добавляем соль и перец.
Выходит вкусно и хрустяще. Также мы делились интересным рецептом капусты на зиму.