От такого пышного омлета придет в восторг даже требовательная мама: простой рецепт

От такого завтрака придут в восторг все

На завтрак мы любим вкусные, питательные и скорые в приготовлении блюда. И пышный омлет родом из детства – это именно то блюдо, благодаря которому утром мы чувствуем себя немного счастливее.

Вместе со "Школою життя" рассказываем, как приготовить омлет, который всегда будет получаться пышным и вкусным. Готовить мы его будем в духовке – вы потратите на приготовление завтрака еще меньше сил и энергии чем обычно! Вам просто нужно смешать молоко и яйца, посолить, отправить в духовку и идти заниматься своими делами. Это блюдо, где изюминка кроется в простоте приготовления. Попробуем?

Как приготовить омлет как в детском саду

Ингредиенты:

яйца – 6 шт.;

молоко – 300 мл.;

соль – 0,5 ч. л.;

сливочное масло – для смазывания формы.

Способ приготовления:

Форму для запекания хорошо смажьте сливочным маслом. В миску вбейте яйца, добавьте молоко и соль. Все хорошо перемешайте венчиком или вилкой, взбивать не нужно. Перелейте смесь в форму и выпекайте 30 минут при температуре 200 градусов. Во время приготовления омлета духовку лучше не открывать – в таком случае омлет может опасть.

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