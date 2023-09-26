Даже тесто замешивать не придется: самые ленивые блинчики на завтрак
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Завтрак — важный прием пищи. Хочется, чтобы он был не только сытным и вкусным, но и быстрым в приготовлении.
Если вы любите полакомиться с утра блинчиками, но не любите возиться с тестом, то этот рецепт для вас. Shuba предлагает потрясающий рецепт блинчиков из лаваша. Приготовите вы его за считанные минуты из простых продуктов, а в результате получите отменный завтрак. Такие "хрустики" покорят и ваше сердце, и сердца ваших близких.
Как приготовить блинчики из лаваша с овощами и сыром
Ингредиенты на 4 порции:
- тонкий лаваш — 4 шт.;
- томаты — 2 шт.;
- перец болгарский красный — 1 шт.;
- перец желтый — 1 шт.;
- моцарелла — 250 г;
- брынза — 250 г;
- масло подсолнечное — 60 мл;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Все овощи помойте и обсушите. Помидоры нарежьте неширокими ломтиками. Перец очистите от сердцевины, нарежьте тонкой соломкой.
- Моцареллу натрите на терку с большими отверстиями. Брынзу нарежьте небольшими кубиками.
- На листы лаваша равномерно разложите овощи, посолите и поперчите. Сверху добавьте брынзу, посыпьте моцареллой. Лаваши заверните конвертиками.
- Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте блинчики по несколько минут до золотистого цвета с двух сторон.
Лаваш для таких блинчиков можно приготовить легко по рецепту "Телеграфа". Вам понадобится немного времени.