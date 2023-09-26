Даже тесто замешивать не придется: самые ленивые блинчики на завтрак

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Завтрак — важный прием пищи. Хочется, чтобы он был не только сытным и вкусным, но и быстрым в приготовлении.

Если вы любите полакомиться с утра блинчиками, но не любите возиться с тестом, то этот рецепт для вас. Shuba предлагает потрясающий рецепт блинчиков из лаваша. Приготовите вы его за считанные минуты из простых продуктов, а в результате получите отменный завтрак. Такие "хрустики" покорят и ваше сердце, и сердца ваших близких.

Как приготовить блинчики из лаваша с овощами и сыром

Ингредиенты на 4 порции:

тонкий лаваш — 4 шт.;

томаты — 2 шт.;

перец болгарский красный — 1 шт.;

перец желтый — 1 шт.;

моцарелла — 250 г;

брынза — 250 г;

масло подсолнечное — 60 мл;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Все овощи помойте и обсушите. Помидоры нарежьте неширокими ломтиками. Перец очистите от сердцевины, нарежьте тонкой соломкой. Моцареллу натрите на терку с большими отверстиями. Брынзу нарежьте небольшими кубиками. На листы лаваша равномерно разложите овощи, посолите и поперчите. Сверху добавьте брынзу, посыпьте моцареллой. Лаваши заверните конвертиками. Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте блинчики по несколько минут до золотистого цвета с двух сторон.

Лаваш для таких блинчиков можно приготовить легко по рецепту "Телеграфа". Вам понадобится немного времени.