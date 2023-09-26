Удвойте все ингредиенты: эта простая закуска мигом улетит прямо с противня

Удивите близких необычным рулетом

Никакие дружеские или семейные посиделки не обойдутся без самых разнообразных закусок. Они обязательно должны быть под рукой как на случай неожиданных гостей, так и для обычного перекуса.

"Це Смак" предлагает необычный рецепт закуски — рулет из тертого картофеля с ветчиной и сыром. С начинкой можете фантазировать и добавлять грибы, фарш и все, что вам захочется. Главное и самое сложное здесь – это натереть картофель. Убедитесь в отличном вкусе закуски!

Как приготовить рулет из картофеля с ветчиной

Ингредиенты на 4 порции:

картофель – 500 г;

лук – 1 шт.;

яйцо – 5 шт.;

твердый сыр – 300 г;

ветчина – 300 г;

соль – 0,5 ч. л.;

черный перец (молотый) – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Картошку очистите, натрите на большой терке. Взбейте яйца с солью и перцем, добавьте картофель и размельченный лук, все хорошо перемешайте. Противень застелите пергаментной бумагой, духовку разогрейте до 180 градусов. Смесь перелейте в противень и отправьте в духовку на полчаса. На готовый корж выложите ломтики сыра и ветчины, аккуратно сверните и переложите на противень. Выпекайте еще 5 минут при той же температуре. Рулет готов, приятного аппетита!

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