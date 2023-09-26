Удвойте все ингредиенты: эта простая закуска мигом улетит прямо с противня
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Удивите близких необычным рулетом
Никакие дружеские или семейные посиделки не обойдутся без самых разнообразных закусок. Они обязательно должны быть под рукой как на случай неожиданных гостей, так и для обычного перекуса.
"Це Смак" предлагает необычный рецепт закуски — рулет из тертого картофеля с ветчиной и сыром. С начинкой можете фантазировать и добавлять грибы, фарш и все, что вам захочется. Главное и самое сложное здесь – это натереть картофель. Убедитесь в отличном вкусе закуски!
Как приготовить рулет из картофеля с ветчиной
Ингредиенты на 4 порции:
- картофель – 500 г;
- лук – 1 шт.;
- яйцо – 5 шт.;
- твердый сыр – 300 г;
- ветчина – 300 г;
- соль – 0,5 ч. л.;
- черный перец (молотый) – 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
- Картошку очистите, натрите на большой терке.
- Взбейте яйца с солью и перцем, добавьте картофель и размельченный лук, все хорошо перемешайте.
- Противень застелите пергаментной бумагой, духовку разогрейте до 180 градусов.
- Смесь перелейте в противень и отправьте в духовку на полчаса.
- На готовый корж выложите ломтики сыра и ветчины, аккуратно сверните и переложите на противень. Выпекайте еще 5 минут при той же температуре. Рулет готов, приятного аппетита!
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