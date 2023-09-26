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Удвойте все ингредиенты: эта простая закуска мигом улетит прямо с противня

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Фантастическое блюдо без суеты и сложных продуктов
Фантастическое блюдо без суеты и сложных продуктов. Фото cesmak.info

Удивите близких необычным рулетом

Никакие дружеские или семейные посиделки не обойдутся без самых разнообразных закусок. Они обязательно должны быть под рукой как на случай неожиданных гостей, так и для обычного перекуса.

"Це Смак" предлагает необычный рецепт закуски — рулет из тертого картофеля с ветчиной и сыром. С начинкой можете фантазировать и добавлять грибы, фарш и все, что вам захочется. Главное и самое сложное здесь – это натереть картофель. Убедитесь в отличном вкусе закуски!

Как приготовить рулет из картофеля с ветчиной

Ингредиенты на 4 порции:

  • картофель – 500 г;
  • лук – 1 шт.;
  • яйцо – 5 шт.;
  • твердый сыр – 300 г;
  • ветчина – 300 г;
  • соль – 0,5 ч. л.;
  • черный перец (молотый) – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Картошку очистите, натрите на большой терке.
  2. Взбейте яйца с солью и перцем, добавьте картофель и размельченный лук, все хорошо перемешайте.
  3. Противень застелите пергаментной бумагой, духовку разогрейте до 180 градусов.
  4. Смесь перелейте в противень и отправьте в духовку на полчаса.
  5. На готовый корж выложите ломтики сыра и ветчины, аккуратно сверните и переложите на противень. Выпекайте еще 5 минут при той же температуре. Рулет готов, приятного аппетита!

Рекомендуем также приготовить рулет из плавленого сыра и крабовых палочек по рецепту "Телеграфа". Такую закуску сметут за секунду.

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