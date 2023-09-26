Получится не хуже, чем у бабушки: за этим рецептом гуляша выстроятся в очередь

Все с удовольствием оближут тарелки

Если вы думаете, что приготовить на семейный ужин, то вкусный и ароматный гуляш – то, что вам нужно. Это сытное, вкусное и ароматное блюдо придется по вкусу абсолютно всем.

Гуляш по рецепту Ukr.Mediа готовится очень просто, а уплетать с удовольствием его будут как дети, так и взрослые. Блюдо родом с детства полюбят абсолютно все!

Как приготовить гуляш с подливкой

Ингредиенты:

говядина — 1,5 кг;

лук – 3 шт.;

морковь — 1 шт.;

мука — 3 ст. л.;

томатная паста — 2 ст. л.;

вода — 1,5 л;

специи (лавровый лист, черный перец, соль, сахар);

масло для жарки.

Способ приготовления:

Мясо помойте, нарежьте большими кубиками, обжарьте на растительном масле до золотистой корочки. Лук очистите и нарежьте произвольно, отправьте в обжаренное мясо. Через несколько минут добавьте очищенную и натертую морковь, готовьте 5 минут. Добавьте томатную пасту, размешайте и влейте воду. Посолите, поперчите, отправьте в блюдо лавровый лист по своему вкусу. Когда вода закипит, убавьте огонь, накройте крышкой и тушите 1 час. Муку размешайте с небольшим количеством воды, добавьте к гуляшу и томите полчаса под крышкой. Блюдо готово.

Подавайте гуляш с подливкой с картофельным пюре по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!