Получится не хуже, чем у бабушки: за этим рецептом гуляша выстроятся в очередь
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Все с удовольствием оближут тарелки
Если вы думаете, что приготовить на семейный ужин, то вкусный и ароматный гуляш – то, что вам нужно. Это сытное, вкусное и ароматное блюдо придется по вкусу абсолютно всем.
Гуляш по рецепту Ukr.Mediа готовится очень просто, а уплетать с удовольствием его будут как дети, так и взрослые. Блюдо родом с детства полюбят абсолютно все!
Как приготовить гуляш с подливкой
Ингредиенты:
- говядина — 1,5 кг;
- лук – 3 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- мука — 3 ст. л.;
- томатная паста — 2 ст. л.;
- вода — 1,5 л;
- специи (лавровый лист, черный перец, соль, сахар);
- масло для жарки.
Способ приготовления:
- Мясо помойте, нарежьте большими кубиками, обжарьте на растительном масле до золотистой корочки.
- Лук очистите и нарежьте произвольно, отправьте в обжаренное мясо. Через несколько минут добавьте очищенную и натертую морковь, готовьте 5 минут.
- Добавьте томатную пасту, размешайте и влейте воду. Посолите, поперчите, отправьте в блюдо лавровый лист по своему вкусу.
- Когда вода закипит, убавьте огонь, накройте крышкой и тушите 1 час.
- Муку размешайте с небольшим количеством воды, добавьте к гуляшу и томите полчаса под крышкой. Блюдо готово.
Подавайте гуляш с подливкой с картофельным пюре по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!