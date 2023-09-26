Укр

Получится не хуже, чем у бабушки: за этим рецептом гуляша выстроятся в очередь

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Готовится гуляш невероятно просто!
Готовится гуляш невероятно просто!. Фото babusyni-retsepty

Все с удовольствием оближут тарелки

Если вы думаете, что приготовить на семейный ужин, то вкусный и ароматный гуляш – то, что вам нужно. Это сытное, вкусное и ароматное блюдо придется по вкусу абсолютно всем.

Гуляш по рецепту Ukr.Mediа готовится очень просто, а уплетать с удовольствием его будут как дети, так и взрослые. Блюдо родом с детства полюбят абсолютно все!

Как приготовить гуляш с подливкой

Ингредиенты:

  • говядина — 1,5 кг;
  • лук – 3 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • мука — 3 ст. л.;
  • томатная паста — 2 ст. л.;
  • вода — 1,5 л;
  • специи (лавровый лист, черный перец, соль, сахар);
  • масло для жарки.

Способ приготовления:

  1. Мясо помойте, нарежьте большими кубиками, обжарьте на растительном масле до золотистой корочки.
  2. Лук очистите и нарежьте произвольно, отправьте в обжаренное мясо. Через несколько минут добавьте очищенную и натертую морковь, готовьте 5 минут.
  3. Добавьте томатную пасту, размешайте и влейте воду. Посолите, поперчите, отправьте в блюдо лавровый лист по своему вкусу.
  4. Когда вода закипит, убавьте огонь, накройте крышкой и тушите 1 час.
  5. Муку размешайте с небольшим количеством воды, добавьте к гуляшу и томите полчаса под крышкой. Блюдо готово.

Подавайте гуляш с подливкой с картофельным пюре по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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#Рецепт #Готовим дома #Гуляш