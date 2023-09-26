Просто смешайте селедку и яблоки: такой паштет быстро приготовите и быстро съедите
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Готовится просто, а вкус вас удивит
Нет более простого перекуса чем бутерброд с намазкой. И если вам хочется разнообразить ваше "закусочное" меню, то этот рецепт именно для вас.
Попытайтесь только раз приготовить паштет из сельди и яблок по рецепту "1 хвилина" — и вы не сможете представить без этой закуски ни праздничного стола, ни семейных посиделок. Только представьте, как подаете к намазке чесночные гренки, хлебцы или просто ставите в стеклянных красивых баночках и близкие сами ее зачерпывают! Это ведь идеально!
Как приготовить паштет из сельди с яблоками
Ингредиенты:
- 500 г слабосоленой сельди;
- 2 яйца;
- 100 г сливочного масла;
- 70 г кислых яблок;
- 70 г лука;
- 1 ст. л. белого винного уксуса;
- 0,5 ч. л. молотого черного перца;
- 0,5 соли.
Способ приготовления:
- Яйца сварите в крутую в течение 10 минут. Когда они остынут, почистите от скорлупы.
- Сельдь почистите и выберите косточки.
- Кислые яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте на произвольные кусочки.
- В чашу блендера поместите сельдь, яблоки, яйца, лук, сливочное масло. Все посолите, поперчите, добавьте уксус. Все измельчите до однородного состояния и отправьте в холодильник на час.
Смажьте паштет на белые гренки по рецепту "Телеграфа", украсьте по своему вкусу и подавайте. Намазка может храниться в холодильнике в течение 3 дней.