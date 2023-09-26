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Просто смешайте селедку и яблоки: такой паштет быстро приготовите и быстро съедите

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Паштет подойдет и на праздник, и для семейного перекуса
Паштет подойдет и на праздник, и для семейного перекуса

Готовится просто, а вкус вас удивит

Нет более простого перекуса чем бутерброд с намазкой. И если вам хочется разнообразить ваше "закусочное" меню, то этот рецепт именно для вас.

Попытайтесь только раз приготовить паштет из сельди и яблок по рецепту "1 хвилина" — и вы не сможете представить без этой закуски ни праздничного стола, ни семейных посиделок. Только представьте, как подаете к намазке чесночные гренки, хлебцы или просто ставите в стеклянных красивых баночках и близкие сами ее зачерпывают! Это ведь идеально!

Как приготовить паштет из сельди с яблоками

Ингредиенты:

  • 500 г слабосоленой сельди;
  • 2 яйца;
  • 100 г сливочного масла;
  • 70 г кислых яблок;
  • 70 г лука;
  • 1 ст. л. белого винного уксуса;
  • 0,5 ч. л. молотого черного перца;
  • 0,5 соли.

Способ приготовления:

  1. Яйца сварите в крутую в течение 10 минут. Когда они остынут, почистите от скорлупы.
  2. Сельдь почистите и выберите косточки.
  3. Кислые яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте на произвольные кусочки.
  4. В чашу блендера поместите сельдь, яблоки, яйца, лук, сливочное масло. Все посолите, поперчите, добавьте уксус. Все измельчите до однородного состояния и отправьте в холодильник на час.

Смажьте паштет на белые гренки по рецепту "Телеграфа", украсьте по своему вкусу и подавайте. Намазка может храниться в холодильнике в течение 3 дней.

Теги:
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