Просто смешайте селедку и яблоки: такой паштет быстро приготовите и быстро съедите

Готовится просто, а вкус вас удивит

Нет более простого перекуса чем бутерброд с намазкой. И если вам хочется разнообразить ваше "закусочное" меню, то этот рецепт именно для вас.

Попытайтесь только раз приготовить паштет из сельди и яблок по рецепту "1 хвилина" — и вы не сможете представить без этой закуски ни праздничного стола, ни семейных посиделок. Только представьте, как подаете к намазке чесночные гренки, хлебцы или просто ставите в стеклянных красивых баночках и близкие сами ее зачерпывают! Это ведь идеально!

Как приготовить паштет из сельди с яблоками

Ингредиенты:

500 г слабосоленой сельди;

2 яйца;

100 г сливочного масла;

70 г кислых яблок;

70 г лука;

1 ст. л. белого винного уксуса;

0,5 ч. л. молотого черного перца;

0,5 соли.

Способ приготовления:

Яйца сварите в крутую в течение 10 минут. Когда они остынут, почистите от скорлупы. Сельдь почистите и выберите косточки. Кислые яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте на произвольные кусочки. В чашу блендера поместите сельдь, яблоки, яйца, лук, сливочное масло. Все посолите, поперчите, добавьте уксус. Все измельчите до однородного состояния и отправьте в холодильник на час.

Смажьте паштет на белые гренки по рецепту "Телеграфа", украсьте по своему вкусу и подавайте. Намазка может храниться в холодильнике в течение 3 дней.