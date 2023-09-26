Если гости звонят в дверь: для такого заливного пирога вы даже духовку включать не будете

Этот рецепт у вас будут просить все друзья

Домашняя выпечка не только вкусна, она еще и дарит особое ощущение уюта. И если вы ломаете голову, чем побаловать близких, этот рецепт именно для вас.

"РБК-Украина" рассказывает, как приготовить нежный, воздушный и бюджетный пирог с капустой. Для него вам понадобятся самые простые продукты и совсем не нужна будет духовка.

Как приготовить заливной пирог с капустой

Ингредиенты:

капуста — 500 г;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

яйца — 3 шт.;

мука — 100 г;

кефир — 150 мл;

сода — 0,5 ч. л.;

растительное масло — 50 мл;

сливочное масло — кусочек;

соль, перец, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

Лук чистим и мелко нарезаем. Морковь очищаем и натираем на терке. Капусту шинкуем. В разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем луковицу, потом добавляем морковь, капусту и все хорошо перемешиваем. На среднем огне тушим овощи до готовности. Солим, перчим, перемешиваем, выключаем и даем овощам остыть. В миску разбиваем три яйца, добавляем специи, взбиваем вилкой. Потом вливаем кефир, добавляем соду, разрыхлитель, перемешиваем. В массу добавляем муку и перемешиваем венчиком. Готовую смесь смешиваем с овощами, добавляем зелень. При желании в массу можно добавить нарезанное отварное куриное мясо или тертый твердый сыр. Сковороду смазываем сливочным маслом и отправляем на нее готовую смесь для пирога. Накрываем крышкой, убавляем огонь и жарим 15 минут. Переворачиваем пирог и готовим еще 5-7 минут.

А чтобы пирог долгое время не черствел, добавьте в него один ингредиент. Хитрость от "Телеграфа" поможет вам сохранить ее пышной дольше.