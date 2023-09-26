Укр

Если гости звонят в дверь: для такого заливного пирога вы даже духовку включать не будете

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Нежный, бюджетный и воздушный пирог
Нежный, бюджетный и воздушный пирог. Фото apostrophe.ua

Этот рецепт у вас будут просить все друзья

Домашняя выпечка не только вкусна, она еще и дарит особое ощущение уюта. И если вы ломаете голову, чем побаловать близких, этот рецепт именно для вас.

"РБК-Украина" рассказывает, как приготовить нежный, воздушный и бюджетный пирог с капустой. Для него вам понадобятся самые простые продукты и совсем не нужна будет духовка.

Как приготовить заливной пирог с капустой

Ингредиенты:

  • капуста — 500 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • мука — 100 г;
  • кефир — 150 мл;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • растительное масло — 50 мл;
  • сливочное масло — кусочек;
  • соль, перец, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Лук чистим и мелко нарезаем. Морковь очищаем и натираем на терке. Капусту шинкуем.
  2. В разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем луковицу, потом добавляем морковь, капусту и все хорошо перемешиваем. На среднем огне тушим овощи до готовности. Солим, перчим, перемешиваем, выключаем и даем овощам остыть.
  3. В миску разбиваем три яйца, добавляем специи, взбиваем вилкой. Потом вливаем кефир, добавляем соду, разрыхлитель, перемешиваем. В массу добавляем муку и перемешиваем венчиком.
  4. Готовую смесь смешиваем с овощами, добавляем зелень. При желании в массу можно добавить нарезанное отварное куриное мясо или тертый твердый сыр.
  5. Сковороду смазываем сливочным маслом и отправляем на нее готовую смесь для пирога. Накрываем крышкой, убавляем огонь и жарим 15 минут. Переворачиваем пирог и готовим еще 5-7 минут.

А чтобы пирог долгое время не черствел, добавьте в него один ингредиент. Хитрость от "Телеграфа" поможет вам сохранить ее пышной дольше.

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#Рецепт #Пирог #Готовим дома