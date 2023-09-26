Если гости звонят в дверь: для такого заливного пирога вы даже духовку включать не будете
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Этот рецепт у вас будут просить все друзья
Домашняя выпечка не только вкусна, она еще и дарит особое ощущение уюта. И если вы ломаете голову, чем побаловать близких, этот рецепт именно для вас.
"РБК-Украина" рассказывает, как приготовить нежный, воздушный и бюджетный пирог с капустой. Для него вам понадобятся самые простые продукты и совсем не нужна будет духовка.
Как приготовить заливной пирог с капустой
Ингредиенты:
- капуста — 500 г;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- мука — 100 г;
- кефир — 150 мл;
- сода — 0,5 ч. л.;
- растительное масло — 50 мл;
- сливочное масло — кусочек;
- соль, перец, зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
- Лук чистим и мелко нарезаем. Морковь очищаем и натираем на терке. Капусту шинкуем.
- В разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем луковицу, потом добавляем морковь, капусту и все хорошо перемешиваем. На среднем огне тушим овощи до готовности. Солим, перчим, перемешиваем, выключаем и даем овощам остыть.
- В миску разбиваем три яйца, добавляем специи, взбиваем вилкой. Потом вливаем кефир, добавляем соду, разрыхлитель, перемешиваем. В массу добавляем муку и перемешиваем венчиком.
- Готовую смесь смешиваем с овощами, добавляем зелень. При желании в массу можно добавить нарезанное отварное куриное мясо или тертый твердый сыр.
- Сковороду смазываем сливочным маслом и отправляем на нее готовую смесь для пирога. Накрываем крышкой, убавляем огонь и жарим 15 минут. Переворачиваем пирог и готовим еще 5-7 минут.
А чтобы пирог долгое время не черствел, добавьте в него один ингредиент. Хитрость от "Телеграфа" поможет вам сохранить ее пышной дольше.