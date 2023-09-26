Под "шубой", но не селедка: такое мясо съедят как только вы отвернетесь

Вы можете добавить любимые продукты — так будет только вкуснее

"Под шубкой" может быть не только селедка. Таким способом можно приготовить и куриное филе.

Вот только мясо мы не будем "накрывать" морковью, картофелем и свеклой. По рецепту "Фокуса" мы немножко отобьем кусочки филе, "спрячем" их под овощи и сырно-яичную смесь и отправим в духовку. Приготовленное таким способом мясо можно подавать с любым гарниром или как самостоятельное блюдо.

Как приготовить куриное филе "под шубкой"

Ингредиенты:

куриное филе;

соль, перец;

яйца;

сыр;

майонез;

лук;

помидоры.

Способ приготовления:

Куриное филе помыть, обсушить на бумажном полотенце, хорошо отбить, затем сверху немного посолить и поперчить. Яйца отварить вкрутую, дать им остыть, очистить и натереть на крупной терке. Твердый сыр натереть, смешать с яйцами, добавить немного майонеза и все тщательно перемешать. Лук почистить, нарезать и обжарить до золотистого цвета. Помидоры нарезать колечками. Противень застелить пергаментом, выложить куриное филе. Сверху выложить обжаренный лук, Филе выложить на застеленный пергаментом противень. На куриное филе первым слоем выложить лук, далее — помидоры и сверху - сырно-яичную шубку. Духовку предварительно разогреть до 190 градусов, отправить мясо примерно на 25 минут.

Подавайте блюдо с картофельным пюре по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.