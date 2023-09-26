Под "шубой", но не селедка: такое мясо съедят как только вы отвернетесь
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"Под шубкой" может быть не только селедка. Таким способом можно приготовить и куриное филе.
Вот только мясо мы не будем "накрывать" морковью, картофелем и свеклой. По рецепту "Фокуса" мы немножко отобьем кусочки филе, "спрячем" их под овощи и сырно-яичную смесь и отправим в духовку. Приготовленное таким способом мясо можно подавать с любым гарниром или как самостоятельное блюдо.
Как приготовить куриное филе "под шубкой"
Ингредиенты:
- куриное филе;
- соль, перец;
- яйца;
- сыр;
- майонез;
- лук;
- помидоры.
Способ приготовления:
- Куриное филе помыть, обсушить на бумажном полотенце, хорошо отбить, затем сверху немного посолить и поперчить.
- Яйца отварить вкрутую, дать им остыть, очистить и натереть на крупной терке.
- Твердый сыр натереть, смешать с яйцами, добавить немного майонеза и все тщательно перемешать.
- Лук почистить, нарезать и обжарить до золотистого цвета. Помидоры нарезать колечками.
- Противень застелить пергаментом, выложить куриное филе. Сверху выложить обжаренный лук,
- Филе выложить на застеленный пергаментом противень. На куриное филе первым слоем выложить лук, далее — помидоры и сверху - сырно-яичную шубку.
- Духовку предварительно разогреть до 190 градусов, отправить мясо примерно на 25 минут.
Подавайте блюдо с картофельным пюре по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.