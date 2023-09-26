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Любителям итальянской кухни точно понравится: готовим макароны с баклажанами

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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После такой пасты близкие оближут тарелки
После такой пасты близкие оближут тарелки. Фото shuba.life

Сытное блюдо готовится в считанные минуты

Баклажан — король сезона. И если вы уже жарили овощные отбивные и даже "путешствовали" в Азербайджан и ели там баклажанный сырдак, тогда этот рецепт для вас.

Shuba предлагает отправиться в солнечную Италию и приготовить… макароны с баклажанами. Вы точно оцените эти простые в приготовлении, но вкусные макароны. Путешествуем вместе с необычным блюдом!

Как приготовить макароны с баклажанами

Ингредиенты на 2 порции

  • макароны лингвине — 250 г;
  • чеснок, зубчики — 2 шт.;
  • баклажан — 1 шт.;
  • томаты — 4 шт.;
  • лук желтый репчатый — 1 шт.;
  • сыр твердый — 30 г;
  • вода — 30 мл;
  • оливковое масло — 30 мл;
  • петрушка, пучок — 1 шт.;
  • миндаль, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Баклажаны помойте, нарежьте кубиками. Раздавите чеснок ножом. Помидоры нарежьте мелкими кусочками. Сыр натрите.
  2. Баклажаны с чесноком отправьте на сковороду с растительным маслом, посолите, добавьте перец и жарьте на среднем огне до готовности.
  3. Смешайте помидоры (немного оставьте) с петрушкой, миндалем, половиной жареных баклажанов, сыром и оливковым маслом. Добавьте воду, соль, перец и измельчите все блендером.
  4. Отварите макароны до состояния аль денте.
  5. Лук очистите, мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле в течение 1-2 минут. Туда же добавьте оставшиеся томаты, посолите, поперчите и обжарьте. Добавьте несколько ложек отвара из макарон.
  6. К луку и томату отправьте макароны, перемешайте, добавьте баклажанный соус. Все опять перемешайте и готовьте 1-2 минуты.
  7. В полученную смесь добавьте оставшиеся баклажаны, оливковое масло, перемешайте и прогрейте. Готовое блюдо разложите по тарелкам, посыпьте тертым сыром.

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