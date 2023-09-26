Любителям итальянской кухни точно понравится: готовим макароны с баклажанами
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Сытное блюдо готовится в считанные минуты
Баклажан — король сезона. И если вы уже жарили овощные отбивные и даже "путешствовали" в Азербайджан и ели там баклажанный сырдак, тогда этот рецепт для вас.
Shuba предлагает отправиться в солнечную Италию и приготовить… макароны с баклажанами. Вы точно оцените эти простые в приготовлении, но вкусные макароны. Путешествуем вместе с необычным блюдом!
Как приготовить макароны с баклажанами
Ингредиенты на 2 порции
- макароны лингвине — 250 г;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- баклажан — 1 шт.;
- томаты — 4 шт.;
- лук желтый репчатый — 1 шт.;
- сыр твердый — 30 г;
- вода — 30 мл;
- оливковое масло — 30 мл;
- петрушка, пучок — 1 шт.;
- миндаль, соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Баклажаны помойте, нарежьте кубиками. Раздавите чеснок ножом. Помидоры нарежьте мелкими кусочками. Сыр натрите.
- Баклажаны с чесноком отправьте на сковороду с растительным маслом, посолите, добавьте перец и жарьте на среднем огне до готовности.
- Смешайте помидоры (немного оставьте) с петрушкой, миндалем, половиной жареных баклажанов, сыром и оливковым маслом. Добавьте воду, соль, перец и измельчите все блендером.
- Отварите макароны до состояния аль денте.
- Лук очистите, мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле в течение 1-2 минут. Туда же добавьте оставшиеся томаты, посолите, поперчите и обжарьте. Добавьте несколько ложек отвара из макарон.
- К луку и томату отправьте макароны, перемешайте, добавьте баклажанный соус. Все опять перемешайте и готовьте 1-2 минуты.
- В полученную смесь добавьте оставшиеся баклажаны, оливковое масло, перемешайте и прогрейте. Готовое блюдо разложите по тарелкам, посыпьте тертым сыром.
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