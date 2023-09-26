Любителям итальянской кухни точно понравится: готовим макароны с баклажанами

Сытное блюдо готовится в считанные минуты

Баклажан — король сезона. И если вы уже жарили овощные отбивные и даже "путешствовали" в Азербайджан и ели там баклажанный сырдак, тогда этот рецепт для вас.

Shuba предлагает отправиться в солнечную Италию и приготовить… макароны с баклажанами. Вы точно оцените эти простые в приготовлении, но вкусные макароны. Путешествуем вместе с необычным блюдом!

Как приготовить макароны с баклажанами

Ингредиенты на 2 порции

макароны лингвине — 250 г;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

баклажан — 1 шт.;

томаты — 4 шт.;

лук желтый репчатый — 1 шт.;

сыр твердый — 30 г;

вода — 30 мл;

оливковое масло — 30 мл;

петрушка, пучок — 1 шт.;

миндаль, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Баклажаны помойте, нарежьте кубиками. Раздавите чеснок ножом. Помидоры нарежьте мелкими кусочками. Сыр натрите. Баклажаны с чесноком отправьте на сковороду с растительным маслом, посолите, добавьте перец и жарьте на среднем огне до готовности. Смешайте помидоры (немного оставьте) с петрушкой, миндалем, половиной жареных баклажанов, сыром и оливковым маслом. Добавьте воду, соль, перец и измельчите все блендером. Отварите макароны до состояния аль денте. Лук очистите, мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле в течение 1-2 минут. Туда же добавьте оставшиеся томаты, посолите, поперчите и обжарьте. Добавьте несколько ложек отвара из макарон. К луку и томату отправьте макароны, перемешайте, добавьте баклажанный соус. Все опять перемешайте и готовьте 1-2 минуты. В полученную смесь добавьте оставшиеся баклажаны, оливковое масло, перемешайте и прогрейте. Готовое блюдо разложите по тарелкам, посыпьте тертым сыром.

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