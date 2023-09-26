Укр

Вкуснее всех других намазок: проверенный рецепт печеночного паштета

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Печеночный паштет вам точно понравится
Печеночный паштет вам точно понравится. Фото pinterest.com

Будут уплетать абсолютно все

Без разнообразных намазок сложно представить нашу кухню. Мы подаем их и на праздничный стол, и с удовольствием едим во время семейных посиделок.

Сегодня мы вместе с Shuba приготовим вкусный, сытный и натуральный печеночный паштет. Простое в приготовлении блюдо вытеснит все другие закуски. Попробуем?

Как приготовить печеночный паштет

Ингредиенты на 8 порций:

  • печень свиная — 800 г;
  • свиная подбрюшина — 400 г;
  • лук желтый репчатый — 4 шт.;
  • масло сливочное 73% — 100 г;
  • масло подсолнечное рафинированное — 30 мл;
  • соль — 1 ч. л.;
  • перец черный молотый — 0.5 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Печень и подчеревину порежьте большими кусочками. Отварите в течение 25-30 минут без соли.
  2. Лук очистите, помойте, измельчите кубиками и поджарьте на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.
  3. Теплую печень и подчеревину с луком перекрутите на мясорубке дважды. Посолите, поперчите, все хорошо перемешайте.
  4. Получившуюся массу положите на пергаментную бумагу слоем толщиной 1-1,5 см. Посередине тоненькой полосочкой положите масло. С помощью бумаги заверните края массы внутрь. Масло должно оказаться в центре рулета. Паштет в пергаментной бумаге поставьте в холодильник.

Подавайте печеночный паштет с гренками из белого хлеба по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.

Теги:
#Рецепт #Печень #Паштет #Готовим дома #намазка