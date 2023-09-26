Вкуснее всех других намазок: проверенный рецепт печеночного паштета
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Будут уплетать абсолютно все
Без разнообразных намазок сложно представить нашу кухню. Мы подаем их и на праздничный стол, и с удовольствием едим во время семейных посиделок.
Сегодня мы вместе с Shuba приготовим вкусный, сытный и натуральный печеночный паштет. Простое в приготовлении блюдо вытеснит все другие закуски. Попробуем?
Как приготовить печеночный паштет
Ингредиенты на 8 порций:
- печень свиная — 800 г;
- свиная подбрюшина — 400 г;
- лук желтый репчатый — 4 шт.;
- масло сливочное 73% — 100 г;
- масло подсолнечное рафинированное — 30 мл;
- соль — 1 ч. л.;
- перец черный молотый — 0.5 ч. л.
Способ приготовления:
- Печень и подчеревину порежьте большими кусочками. Отварите в течение 25-30 минут без соли.
- Лук очистите, помойте, измельчите кубиками и поджарьте на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.
- Теплую печень и подчеревину с луком перекрутите на мясорубке дважды. Посолите, поперчите, все хорошо перемешайте.
- Получившуюся массу положите на пергаментную бумагу слоем толщиной 1-1,5 см. Посередине тоненькой полосочкой положите масло. С помощью бумаги заверните края массы внутрь. Масло должно оказаться в центре рулета. Паштет в пергаментной бумаге поставьте в холодильник.
Подавайте печеночный паштет с гренками из белого хлеба по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.