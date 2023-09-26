Вкуснее всех других намазок: проверенный рецепт печеночного паштета

Будут уплетать абсолютно все

Без разнообразных намазок сложно представить нашу кухню. Мы подаем их и на праздничный стол, и с удовольствием едим во время семейных посиделок.

Сегодня мы вместе с Shuba приготовим вкусный, сытный и натуральный печеночный паштет. Простое в приготовлении блюдо вытеснит все другие закуски. Попробуем?

Как приготовить печеночный паштет

Ингредиенты на 8 порций:

печень свиная — 800 г;

свиная подбрюшина — 400 г;

лук желтый репчатый — 4 шт.;

масло сливочное 73% — 100 г;

масло подсолнечное рафинированное — 30 мл;

соль — 1 ч. л.;

перец черный молотый — 0.5 ч. л.

Способ приготовления:

Печень и подчеревину порежьте большими кусочками. Отварите в течение 25-30 минут без соли. Лук очистите, помойте, измельчите кубиками и поджарьте на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Теплую печень и подчеревину с луком перекрутите на мясорубке дважды. Посолите, поперчите, все хорошо перемешайте. Получившуюся массу положите на пергаментную бумагу слоем толщиной 1-1,5 см. Посередине тоненькой полосочкой положите масло. С помощью бумаги заверните края массы внутрь. Масло должно оказаться в центре рулета. Паштет в пергаментной бумаге поставьте в холодильник.

Подавайте печеночный паштет с гренками из белого хлеба по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.