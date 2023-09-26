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Рецепт "Панского сырника": такой десерт охотно едят в Польше

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Этот десерт знаком многим полякам Новость обновлена 26 сентября 2023, 12:02
Этот десерт знаком многим полякам. Фото Ням-ням за 5 минут

Необычайно вкусный десерт

Мы рассказывали, как приготовить простое и интересное печенье. Теперь делимся рецептом несколько более сложного десерта.

Вместе с порталом "Хозяйка" предлагаем приготовить площадку, которую в Польше готовят на каждый праздник. Десерт состоит из нескольких частей – это вкусное и нежное тесто, творожная и белковая масса, ореховый слой и сладкий крем.

Ингредиенты:

  • 300 г муки
  • 2 ч. л. порошка для выпечки
  • 100 г масла
  • 100 г сахара
  • 1 ст. л. смальью
  • 1 яйцо
  • 2 яичных желтка

Сырная масса:

  • 1000 г сыра
  • 1 ст. сахара
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 200 мл сметаны
  • 100 мл масла
  • 2 яйца
  • 2 желтка
  • 200 мл молока
  • 80 г кукурузного крахмала

Белковая масса:

  • 4 белка
  • 5 ст. л. сахара
  • 1 ст.л. муки
  • 1 ст.л. крахмала
  • 150 г нарубленных орехов

Крем:

  • 3-4 ст.л. вареного сгущенки
  • 100 г мягкого масла
  • Ореховый слой:
  • 200 г орехов
  • 2 ст.л.сахара

Способ приготовления:

  1. Для теста в миску просеиваем пшеничную муку и разрыхлитель. Масло или маргарин из морозильной камеры натираем на большой терке. Добавляем смалец и все тщательно перетираем.
  2. Отдельно взбиваем одно яйцо, два желтка и 100 граммов сахара. Выливаем яичную массу в мучную. Перемешиваем в однородное и ставим массу на 30 минут в холодильник.
  3. Для творожной массы два яйца и два желтка смешиваем с одним пакетиком ванильного сахара и стаканом обыкновенного. Отдельно смешиваем 200 мл холодного молока и 80 г кукурузного крахмала.
  4. В сыр добавляем крахмальную и яичную массу, сметану, а также масло. Перетираем блендером до однородности.
  5. Форму для выпечки застилаем пергаментной бумагой, смазываем ее маслом. Тесто распределяем по поверхности и часто накалываем вилкой.
  6. Ставим на 10 минут в разогретую до 180 градусов духовку. Тогда достаем и смазываем творожной массой. Снова ставим его в духовку на 30 минут.
  7. Для белкового основания 4 белка взбиваем миксером в густую пену. Постепенно всыпаем 5 столовых ложек сахара. Должна получиться крепкая пена.
  8. Туда же добавляем по одной столовой ложке пшеничной муки и крахмала. Их нужно просеять через сито.
  9. Измельчаем 150 г орехов. Высыпаем их в белки. Аккуратно все перемешиваем.
  10. На готовое тесто с творогом выкладываем белковую массу с орехами. Уменьшаем температуру до 150 градусов и ставим еще на 30 минут.
  11. За это время белки должны стать румяными. Спеченный уголок нужно охлаждать в духовке с полуоткрытой дверцей.
  12. Для крема миксером смешиваем вареную сгущенку и 100 граммов мягкого масла. Смазываем им уже холодный уголок.
  13. На сковороде обжариваем 200 г орехов и две столовые ложки сахара. Посыпаем площадку.

Когда он полностью охладится в холодильнике (3-4 часа), можно нарезать и подавать. Также мы рассказывали, как приготовить простые пончики со сгущенкой.

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#Рецепт #Торт #Десерт