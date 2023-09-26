Рецепт "Панского сырника": такой десерт охотно едят в Польше
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Необычайно вкусный десерт
Мы рассказывали, как приготовить простое и интересное печенье. Теперь делимся рецептом несколько более сложного десерта.
Вместе с порталом "Хозяйка" предлагаем приготовить площадку, которую в Польше готовят на каждый праздник. Десерт состоит из нескольких частей – это вкусное и нежное тесто, творожная и белковая масса, ореховый слой и сладкий крем.
Ингредиенты:
- 300 г муки
- 2 ч. л. порошка для выпечки
- 100 г масла
- 100 г сахара
- 1 ст. л. смальью
- 1 яйцо
- 2 яичных желтка
Сырная масса:
- 1000 г сыра
- 1 ст. сахара
- 1 пакетик ванильного сахара
- 200 мл сметаны
- 100 мл масла
- 2 яйца
- 2 желтка
- 200 мл молока
- 80 г кукурузного крахмала
Белковая масса:
- 4 белка
- 5 ст. л. сахара
- 1 ст.л. муки
- 1 ст.л. крахмала
- 150 г нарубленных орехов
Крем:
- 3-4 ст.л. вареного сгущенки
- 100 г мягкого масла
- Ореховый слой:
- 200 г орехов
- 2 ст.л.сахара
Способ приготовления:
- Для теста в миску просеиваем пшеничную муку и разрыхлитель. Масло или маргарин из морозильной камеры натираем на большой терке. Добавляем смалец и все тщательно перетираем.
- Отдельно взбиваем одно яйцо, два желтка и 100 граммов сахара. Выливаем яичную массу в мучную. Перемешиваем в однородное и ставим массу на 30 минут в холодильник.
- Для творожной массы два яйца и два желтка смешиваем с одним пакетиком ванильного сахара и стаканом обыкновенного. Отдельно смешиваем 200 мл холодного молока и 80 г кукурузного крахмала.
- В сыр добавляем крахмальную и яичную массу, сметану, а также масло. Перетираем блендером до однородности.
- Форму для выпечки застилаем пергаментной бумагой, смазываем ее маслом. Тесто распределяем по поверхности и часто накалываем вилкой.
- Ставим на 10 минут в разогретую до 180 градусов духовку. Тогда достаем и смазываем творожной массой. Снова ставим его в духовку на 30 минут.
- Для белкового основания 4 белка взбиваем миксером в густую пену. Постепенно всыпаем 5 столовых ложек сахара. Должна получиться крепкая пена.
- Туда же добавляем по одной столовой ложке пшеничной муки и крахмала. Их нужно просеять через сито.
- Измельчаем 150 г орехов. Высыпаем их в белки. Аккуратно все перемешиваем.
- На готовое тесто с творогом выкладываем белковую массу с орехами. Уменьшаем температуру до 150 градусов и ставим еще на 30 минут.
- За это время белки должны стать румяными. Спеченный уголок нужно охлаждать в духовке с полуоткрытой дверцей.
- Для крема миксером смешиваем вареную сгущенку и 100 граммов мягкого масла. Смазываем им уже холодный уголок.
- На сковороде обжариваем 200 г орехов и две столовые ложки сахара. Посыпаем площадку.
Когда он полностью охладится в холодильнике (3-4 часа), можно нарезать и подавать. Также мы рассказывали, как приготовить простые пончики со сгущенкой.