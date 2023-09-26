Рецепт "Панского сырника": такой десерт охотно едят в Польше

Необычайно вкусный десерт

Мы рассказывали, как приготовить простое и интересное печенье. Теперь делимся рецептом несколько более сложного десерта.

Вместе с порталом "Хозяйка" предлагаем приготовить площадку, которую в Польше готовят на каждый праздник. Десерт состоит из нескольких частей – это вкусное и нежное тесто, творожная и белковая масса, ореховый слой и сладкий крем.

Ингредиенты:

300 г муки

2 ч. л. порошка для выпечки

100 г масла

100 г сахара

1 ст. л. смальью

1 яйцо

2 яичных желтка

Сырная масса:

1000 г сыра

1 ст. сахара

1 пакетик ванильного сахара

200 мл сметаны

100 мл масла

2 яйца

2 желтка

200 мл молока

80 г кукурузного крахмала

Белковая масса:

4 белка

5 ст. л. сахара

1 ст.л. муки

1 ст.л. крахмала

150 г нарубленных орехов

Крем:

3-4 ст.л. вареного сгущенки

100 г мягкого масла

Ореховый слой:

200 г орехов

2 ст.л.сахара

Способ приготовления:

Для теста в миску просеиваем пшеничную муку и разрыхлитель. Масло или маргарин из морозильной камеры натираем на большой терке. Добавляем смалец и все тщательно перетираем. Отдельно взбиваем одно яйцо, два желтка и 100 граммов сахара. Выливаем яичную массу в мучную. Перемешиваем в однородное и ставим массу на 30 минут в холодильник. Для творожной массы два яйца и два желтка смешиваем с одним пакетиком ванильного сахара и стаканом обыкновенного. Отдельно смешиваем 200 мл холодного молока и 80 г кукурузного крахмала. В сыр добавляем крахмальную и яичную массу, сметану, а также масло. Перетираем блендером до однородности. Форму для выпечки застилаем пергаментной бумагой, смазываем ее маслом. Тесто распределяем по поверхности и часто накалываем вилкой. Ставим на 10 минут в разогретую до 180 градусов духовку. Тогда достаем и смазываем творожной массой. Снова ставим его в духовку на 30 минут. Для белкового основания 4 белка взбиваем миксером в густую пену. Постепенно всыпаем 5 столовых ложек сахара. Должна получиться крепкая пена. Туда же добавляем по одной столовой ложке пшеничной муки и крахмала. Их нужно просеять через сито. Измельчаем 150 г орехов. Высыпаем их в белки. Аккуратно все перемешиваем. На готовое тесто с творогом выкладываем белковую массу с орехами. Уменьшаем температуру до 150 градусов и ставим еще на 30 минут. За это время белки должны стать румяными. Спеченный уголок нужно охлаждать в духовке с полуоткрытой дверцей. Для крема миксером смешиваем вареную сгущенку и 100 граммов мягкого масла. Смазываем им уже холодный уголок. На сковороде обжариваем 200 г орехов и две столовые ложки сахара. Посыпаем площадку.

Когда он полностью охладится в холодильнике (3-4 часа), можно нарезать и подавать. Также мы рассказывали, как приготовить простые пончики со сгущенкой.