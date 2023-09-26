Вкусность из горсти фарша: эту закуску гости съедят вместе с тарелкой

Великолепная закуска, которую можно приготовить за считанные минуты

Мы рассказывали, как к праздничному столу приготовить сытный салат из баклажанов. Теперь делимся рецептом простой и сытной закуски, подходящей как на каждый день, так и к праздничному столу.

Вместе с порталом "1 минута" делимся простым рецептом вкусного мясного рулета. Готовится он очень просто и быстро – можно подготовить все буквально в считанные минуты.

Ингредиенты:

300 граммов любого фарша;

50 граммов творога;

пучок зелени;

Соль, перец и другие приправы по собственному вкусу.

Способ приготовления:

Готовится такой мясной рулет очень просто. Прежде всего, в фарш добавляем соль и перец, а также все остальные необходимые специи. Тщательно перемешиваем фарш и разделяем его на две равные части. Каждую из них перекладываем на пергаментную бумагу. Из фарша формируем прямоугольник и выкладываем на него сыр и зелень. Осторожно заворачиваем мясо с начинкой в рулет. Теперь следует завернуть рулет в пергаментную бумагу, на которой он и лежал. Каждый край пергамента надежно фиксируем нитью или другим способом. Полученные колбаски выкладываем на сухую и разогретую сковороду. Заливаем будущий рулет кипятком и накрываем сковороду крышкой. Тушим по меньшей мере по 7 минут с каждой стороны.

Когда рулетики охладятся, можно снимать пергамент и нарезать. Выходит очень вкусно и питательно. Также мы рассказывали, как приготовить интересную хрустящую закуску из кабачков.