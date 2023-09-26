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Вкусность из горсти фарша: эту закуску гости съедят вместе с тарелкой

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Можно просто встать с дивана и приготовить такой рулет быстро Новость обновлена 26 сентября 2023, 13:11
Можно просто встать с дивана и приготовить такой рулет быстро. Фото 1 минута

Великолепная закуска, которую можно приготовить за считанные минуты

Мы рассказывали, как к праздничному столу приготовить сытный салат из баклажанов. Теперь делимся рецептом простой и сытной закуски, подходящей как на каждый день, так и к праздничному столу.

Вместе с порталом "1 минута" делимся простым рецептом вкусного мясного рулета. Готовится он очень просто и быстро – можно подготовить все буквально в считанные минуты.

Ингредиенты:

  • 300 граммов любого фарша;
  • 50 граммов творога;
  • пучок зелени;
  • Соль, перец и другие приправы по собственному вкусу.

Способ приготовления:

  1. Готовится такой мясной рулет очень просто. Прежде всего, в фарш добавляем соль и перец, а также все остальные необходимые специи.
  2. Тщательно перемешиваем фарш и разделяем его на две равные части. Каждую из них перекладываем на пергаментную бумагу. Из фарша формируем прямоугольник и выкладываем на него сыр и зелень.
  3. Осторожно заворачиваем мясо с начинкой в рулет. Теперь следует завернуть рулет в пергаментную бумагу, на которой он и лежал. Каждый край пергамента надежно фиксируем нитью или другим способом.
  4. Полученные колбаски выкладываем на сухую и разогретую сковороду. Заливаем будущий рулет кипятком и накрываем сковороду крышкой. Тушим по меньшей мере по 7 минут с каждой стороны.

Когда рулетики охладятся, можно снимать пергамент и нарезать. Выходит очень вкусно и питательно. Также мы рассказывали, как приготовить интересную хрустящую закуску из кабачков.

Теги:
#Рецепт #Рулет #Закуска #Фарш