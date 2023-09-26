Бюджетный пирог-пятиминутка из стакана кефира: все смешали — и в духовку
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Максимально простая выпечка
Мы рассказывали, как приготовить простое печенье с майонезом. Теперь делимся рецептом очень быстрого и простого творожного пирога.
Этот десерт готовится из самых простых и обычных продуктов. Особенно спасает, когда на пороге гости и нужно сделать что-нибудь к чаю. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".
Ингредиенты:
- Кефир — 200 мл
- Яйцо — 3 шт
- Ванилин — 1 крошка
- Мука пшеничная — 300 г
- Сыр — 360 г
- Сахар — 275 г
- Сода – 0,5 ч. л.
- Масло — 100 мл
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Лимонная цедра – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Смешиваем кефир комнатной температуры и соду, оставляем на несколько минут. В прореагировавшую массу вливаем масло, добавляем 2 яйца, 200 г сахара и ванилин. Перемешиваем ингредиенты до растворения сахара.
- Просеиваем в кефирную массу муку с разрыхлителем, тщательно перемешиваем. Тесто должно получиться гладким и текучим.
- Чтобы приготовить начинку, смешиваем творог, яйцо, оставшийся сахар. Натираем цедру лимона. Хорошо перемешиваем ингредиенты.
- Переливаем тесто в форму для выпечки. Начинку выкладываем небольшими шариками. Выпекаем 40-45 минут в духовке, предварительно разогретой до 180 °С.
Выходит отличный пирог, идеален к кофе или чаю. Также мы рассказывали, как приготовить вкуснейшие пончики со сгущенкой.