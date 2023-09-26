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Бюджетный пирог-пятиминутка из стакана кефира: все смешали — и в духовку

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Прекрасный домашний десерт к кофе или чаю
Прекрасный домашний десерт к кофе или чаю. Фото shuba.life

Максимально простая выпечка

Мы рассказывали, как приготовить простое печенье с майонезом. Теперь делимся рецептом очень быстрого и простого творожного пирога.

Этот десерт готовится из самых простых и обычных продуктов. Особенно спасает, когда на пороге гости и нужно сделать что-нибудь к чаю. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

  • Кефир — 200 мл
  • Яйцо — 3 шт
  • Ванилин — 1 крошка
  • Мука пшеничная — 300 г
  • Сыр — 360 г
  • Сахар — 275 г
  • Сода – 0,5 ч. л.
  • Масло — 100 мл
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Лимонная цедра – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Смешиваем кефир комнатной температуры и соду, оставляем на несколько минут. В прореагировавшую массу вливаем масло, добавляем 2 яйца, 200 г сахара и ванилин. Перемешиваем ингредиенты до растворения сахара.
  2. Просеиваем в кефирную массу муку с разрыхлителем, тщательно перемешиваем. Тесто должно получиться гладким и текучим.
  3. Чтобы приготовить начинку, смешиваем творог, яйцо, оставшийся сахар. Натираем цедру лимона. Хорошо перемешиваем ингредиенты.
  4. Переливаем тесто в форму для выпечки. Начинку выкладываем небольшими шариками. Выпекаем 40-45 минут в духовке, предварительно разогретой до 180 °С.

Выходит отличный пирог, идеален к кофе или чаю. Также мы рассказывали, как приготовить вкуснейшие пончики со сгущенкой.

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