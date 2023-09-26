Бюджетный пирог-пятиминутка из стакана кефира: все смешали — и в духовку

Максимально простая выпечка

Мы рассказывали, как приготовить простое печенье с майонезом. Теперь делимся рецептом очень быстрого и простого творожного пирога.

Этот десерт готовится из самых простых и обычных продуктов. Особенно спасает, когда на пороге гости и нужно сделать что-нибудь к чаю. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

Кефир — 200 мл

Яйцо — 3 шт

Ванилин — 1 крошка

Мука пшеничная — 300 г

Сыр — 360 г

Сахар — 275 г

Сода – 0,5 ч. л.

Масло — 100 мл

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Лимонная цедра – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Смешиваем кефир комнатной температуры и соду, оставляем на несколько минут. В прореагировавшую массу вливаем масло, добавляем 2 яйца, 200 г сахара и ванилин. Перемешиваем ингредиенты до растворения сахара. Просеиваем в кефирную массу муку с разрыхлителем, тщательно перемешиваем. Тесто должно получиться гладким и текучим. Чтобы приготовить начинку, смешиваем творог, яйцо, оставшийся сахар. Натираем цедру лимона. Хорошо перемешиваем ингредиенты. Переливаем тесто в форму для выпечки. Начинку выкладываем небольшими шариками. Выпекаем 40-45 минут в духовке, предварительно разогретой до 180 °С.

Выходит отличный пирог, идеален к кофе или чаю. Также мы рассказывали, как приготовить вкуснейшие пончики со сгущенкой.