Можно квасить прямо в банке: фантастический рецепт капусты по-одесски
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Попробуйте – и будете делать так постоянно
Мы рассказывали, как вкусно заквасить капусту. Теперь делимся интересным рецептом одесской заготовки. Его особенность в том, что капуста квасится прямо в банках.
Закуска, приготовленная по такому рецепту, долго хранится и прекрасно хрустит. Как ее приготовить, рассказали на портале "Клатч". Компоненты рассчитаны на одну банку объемом 3 литра.
Ингредиенты:
- 3 кг. нашинкованной капусты
- 200 гр. моркови, натертой на корейской терке
- 10 горошин черного острого перца
- 5 горошин душистого перца
- 3 лавровых листа
- 75 г каменной соли (3 ст.л. без горки).
Способ приготовления:
- Капусту шинкуем. Морковь очищаем от кожуры и натираем на крупной терке.
- Капусту перемешиваем с морковью. Засыпаем соль и проходим руками – чтобы капуста смягчилась и пустила сок.
- Добавляем специи и снова перемешиваем. Выкладываем в банку, накрываем крышкой и оставляем на кухне на 3 дня.
- Капусту нужно каждый день перемешивать, чтобы она постепенно проквасилась. Все на третьи сутки блюдо будет готово – можно пробовать.
Капуста после завершения процесса ферментации хранится в прохладном месте. Также мы делились рецептом вкусного витаминного салата на зиму.