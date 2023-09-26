Можно квасить прямо в банке: фантастический рецепт капусты по-одесски

Попробуйте – и будете делать так постоянно

Мы рассказывали, как вкусно заквасить капусту. Теперь делимся интересным рецептом одесской заготовки. Его особенность в том, что капуста квасится прямо в банках.

Закуска, приготовленная по такому рецепту, долго хранится и прекрасно хрустит. Как ее приготовить, рассказали на портале "Клатч". Компоненты рассчитаны на одну банку объемом 3 литра.

Ингредиенты:

3 кг. нашинкованной капусты

200 гр. моркови, натертой на корейской терке

10 горошин черного острого перца

5 горошин душистого перца

3 лавровых листа

75 г каменной соли (3 ст.л. без горки).

Способ приготовления:

Капусту шинкуем. Морковь очищаем от кожуры и натираем на крупной терке. Капусту перемешиваем с морковью. Засыпаем соль и проходим руками – чтобы капуста смягчилась и пустила сок. Добавляем специи и снова перемешиваем. Выкладываем в банку, накрываем крышкой и оставляем на кухне на 3 дня. Капусту нужно каждый день перемешивать, чтобы она постепенно проквасилась. Все на третьи сутки блюдо будет готово – можно пробовать.

Капуста после завершения процесса ферментации хранится в прохладном месте. Также мы делились рецептом вкусного витаминного салата на зиму.