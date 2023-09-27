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Самый известный французский завтрак: готовим пышный омлет Пуляр

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Франция на вашей кухне за считанные минуты
Франция на вашей кухне за считанные минуты. Фото segodnya.ua

Завтракайте с удовольствием!

Франция — родина многих любимых нами блюд. На приготовление некоторых нужно потратить много времени, однако есть и те, которые готовятся достаточно быстро.

Одно из таких блюд — знаменитый французский пышный омлет Пуляр. Придумала его Аннет Пуляр, которая в 19 веке захотела открыть на французском острове Мон-Сен-Мишель отель для путешественников и кормить их вкусной едой. В свое меню она включила быстрый способ приготовления яиц, который стал популярным и прославил всю Францию. Вместе с "ТСН" расскажем, как же приготовить самый популярный омлет.

Как приготовить омлет Пуляр

Ингредиенты:

  • яйца куриные — 4 шт.;
  • молоко — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • сливочное масло.

Способ приготовления:

  1. Отделите желтки от белков. Белки отправьте в холодную, чистую и сухую миску, посолите и взбейте миксером до стойких пиков.
  2. К желткам добавьте молоко, немного взбейте венчиком — у вас должна получиться однородная масса.
  3. Разогретую сковороду смажьте кусочком сливочного масла. Уменьшите огонь до минимального.
  4. Желтки вылейте в сковороду, равномерно распределите по всей поверхности. Когда желтки немного схватятся, лопаткой выложите взбитые белки и равномерно распределите по поверхности. Накройте крышкой и жарьте на маленьком огне 3-5 минут.
  5. Ваш омлет должен подняться, но когда вы снимете крышку, упадет. Однако он все равно останется высоким и пышным.
  6. Готовность блюда проверьте лопаткой, просто приложив ее к белкам. Если прилипает — подержите еще немного блюдо на сковороде.
  7. Разрежьте омлет пополам, положите его части друг на друга таким образом, чтобы желток был сверху, и подавайте.

Рекомендуем приготовить омлет с яблоками по рецепту "Телеграфа". Такой необычный завтрак понравится даже детям.

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#Рецепт #Завтрак #Омлет #Готовим дома