Самый известный французский завтрак: готовим пышный омлет Пуляр

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Франция — родина многих любимых нами блюд. На приготовление некоторых нужно потратить много времени, однако есть и те, которые готовятся достаточно быстро.

Одно из таких блюд — знаменитый французский пышный омлет Пуляр. Придумала его Аннет Пуляр, которая в 19 веке захотела открыть на французском острове Мон-Сен-Мишель отель для путешественников и кормить их вкусной едой. В свое меню она включила быстрый способ приготовления яиц, который стал популярным и прославил всю Францию. Вместе с "ТСН" расскажем, как же приготовить самый популярный омлет.

Как приготовить омлет Пуляр

Ингредиенты:

яйца куриные — 4 шт.;

молоко — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

сливочное масло.

Способ приготовления:

Отделите желтки от белков. Белки отправьте в холодную, чистую и сухую миску, посолите и взбейте миксером до стойких пиков. К желткам добавьте молоко, немного взбейте венчиком — у вас должна получиться однородная масса. Разогретую сковороду смажьте кусочком сливочного масла. Уменьшите огонь до минимального. Желтки вылейте в сковороду, равномерно распределите по всей поверхности. Когда желтки немного схватятся, лопаткой выложите взбитые белки и равномерно распределите по поверхности. Накройте крышкой и жарьте на маленьком огне 3-5 минут. Ваш омлет должен подняться, но когда вы снимете крышку, упадет. Однако он все равно останется высоким и пышным. Готовность блюда проверьте лопаткой, просто приложив ее к белкам. Если прилипает — подержите еще немного блюдо на сковороде. Разрежьте омлет пополам, положите его части друг на друга таким образом, чтобы желток был сверху, и подавайте.

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