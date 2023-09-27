Среди всех рецептов этот лучший: такие котлетки получатся невероятно сочными

Блюдо будет вкусным и горячим, и в холодном виде

Ароматные, сочные котлеты — одно из самых любимых нами блюд. Обычно мы готовим их из мяса, но что делать, если его не оказалось под рукой? Приготовить котлеты из куриных сердечек.

Из простых ингредиентов по рецепту "ТСН" у вас получится потрясающее блюдо, которое будет одинаково вкусным как в горячем, так и в холодном виде. Близкие никогда не догадаются, из чего вы приготовили эти котлеты. Ну что, идем удивлять семью?

Как приготовить котлеты из куриных сердечек

Ингредиенты:

куриные сердечки — 300 г;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

яйцо -1 шт.;

манная крупа — 6 ст. л.;

перец черный молотый, соль — по вкусу;

растительное масло – для жарки.

Способ приготовления:

Куриные сердечки промойте под проточной водой, удалите жир, протоки, сосуды и еще раз промойте. Лук очистите и разрежьте на произвольные кусочки. Чеснок очистите. Куриные сердечки, лук, чеснок пропустите через мясорубку. В получившуюся массу добавьте яйцо, соль, перец, манную крупу, все хорошо перемешайте. Емкость с фаршем накройте пленкой и оставьте на 15-20 минут для набухания. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Столовой ложкой выкладывайте фарш и обжаривайте котлеты на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Рекомендуем приготовить необычные котлеты из яиц по рецепту "Телеграфа". Попробуйте — и вы удивитесь результату!