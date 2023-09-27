Попробовали в ресторане, приготовили дома: рецепт легкого салата с ветчиной и огурцами
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Рецепт будут спрашивать даже опытные кулинары
Разнообразные салаты готовятся на наших кухнях почти каждый день. Что может быть проще, чем измельчить все ингредиенты, заправить соусом и перемешать? Такое блюдо будет уместным и на праздничном столе, и на семейных посиделках.
Сегодня мы вместе с "Це Смак" предлагаем приготовить легкий, но одновременно и нежный салат с ветчиной и огурцом. Все продукты в блюде очень удачно сочетаются друг с другом: буженина и яйцо придают сытости, а огурец – свежести. Главный ингредиент здесь – мясо, поэтому к его выбору следует подойти ответственно. Обратите внимание и на огурец – в случае необходимости срежьте кожуру, а зимой можете заменить на соленые.
Как приготовить легкий салат с ветчиной и огурцом.
Ингредиенты на 3 порции:
- огурцы – 2 шт.;
- буженина – 200 г;
- твердый сыр – 70 г;
- яйцо – 1 шт.;
- майонез, укроп – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Огурцы и ветчину нарежьте тонкой соломкой.
- Яйцо отварите вкрутую яйцо, натрите его вместе с сыром на большой терке.
- Огурец порежьте, чеснок пропустите через пресс. Добавьте их в салат.
- Зелень измельчите, добавьте в салат. Заправьте майонезом, перемешайте и подавайте.
Майонез для салата приготовьте дома по рецепту "Телеграфа". Он получится не хуже покупного, но намного полезнее.