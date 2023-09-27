Попробовали в ресторане, приготовили дома: рецепт легкого салата с ветчиной и огурцами

Рецепт будут спрашивать даже опытные кулинары

Разнообразные салаты готовятся на наших кухнях почти каждый день. Что может быть проще, чем измельчить все ингредиенты, заправить соусом и перемешать? Такое блюдо будет уместным и на праздничном столе, и на семейных посиделках.

Сегодня мы вместе с "Це Смак" предлагаем приготовить легкий, но одновременно и нежный салат с ветчиной и огурцом. Все продукты в блюде очень удачно сочетаются друг с другом: буженина и яйцо придают сытости, а огурец – свежести. Главный ингредиент здесь – мясо, поэтому к его выбору следует подойти ответственно. Обратите внимание и на огурец – в случае необходимости срежьте кожуру, а зимой можете заменить на соленые.

Как приготовить легкий салат с ветчиной и огурцом.

Ингредиенты на 3 порции:

огурцы – 2 шт.;

буженина – 200 г;

твердый сыр – 70 г;

яйцо – 1 шт.;

майонез, укроп – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Огурцы и ветчину нарежьте тонкой соломкой. Яйцо отварите вкрутую яйцо, натрите его вместе с сыром на большой терке. Огурец порежьте, чеснок пропустите через пресс. Добавьте их в салат. Зелень измельчите, добавьте в салат. Заправьте майонезом, перемешайте и подавайте.

Майонез для салата приготовьте дома по рецепту "Телеграфа". Он получится не хуже покупного, но намного полезнее.