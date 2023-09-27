Просто посолите и отправьте в духовку: такая рыбка получится не хуже ресторанной

Невероятно просто, но божественно вкусно

Минтай – полезная и вкусная рыба. В большинстве стран ее любят за белое нежное мясо с легким привкусом соленой морской воды. Из нее получаются просто фантастические блюда.

В это сложно поверить, но непревзойденное блюдо с этой рыбкой приготовить очень легко. С "Бабусиними рецептами" вам понадобится только минтай, соль, перец и подсолнечное масло. Все поначалу подумают, что вы заказали это блюдо в ресторане. Близкие и друзья будут просить приготовить его снова и снова.

Как приготовить запеченный минтай

Ингредиенты:

минтай – 1 кг;

соль – 1 ч. л.;

перец черный – ⅓ ч.л.;

подсолнечное масло – 50 мл.

Способ приготовления:

У минтая удаляем голову, жабры, плавники и хвост. Делаем надрез вдоль живота и убираем все внутренности, избавляемся от черной пленки, рыбу тщательно моем. В филе минтая слегка натираем соль и перец. Форму для запекания смазываем растительным маслом, выкладываем рыбу и смазываем ее растительным маслом. Запекаем рыбу 20 минут при 220 градусах. Дополнительно можете отправить минтай в духовку на функции гриля на 5 минут при 250 градусах – так блюдо станет более золотистым.

Если любите рыбку, приготовьте ее в луковом кляре по рецепту "Телеграфа". Вы получите настоящее удовольствие!