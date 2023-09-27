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Просто посолите и отправьте в духовку: такая рыбка получится не хуже ресторанной

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Непревзойденную рыбку можно приготовить без особых хлопот
Непревзойденную рыбку можно приготовить без особых хлопот. Фото babusyni-retsepty

Невероятно просто, но божественно вкусно

Минтай – полезная и вкусная рыба. В большинстве стран ее любят за белое нежное мясо с легким привкусом соленой морской воды. Из нее получаются просто фантастические блюда.

В это сложно поверить, но непревзойденное блюдо с этой рыбкой приготовить очень легко. С "Бабусиними рецептами" вам понадобится только минтай, соль, перец и подсолнечное масло. Все поначалу подумают, что вы заказали это блюдо в ресторане. Близкие и друзья будут просить приготовить его снова и снова.

Как приготовить запеченный минтай

Ингредиенты:

  • минтай – 1 кг;
  • соль – 1 ч. л.;
  • перец черный – ⅓ ч.л.;
  • подсолнечное масло – 50 мл.

Способ приготовления:

  1. У минтая удаляем голову, жабры, плавники и хвост. Делаем надрез вдоль живота и убираем все внутренности, избавляемся от черной пленки, рыбу тщательно моем.
  2. В филе минтая слегка натираем соль и перец.
  3. Форму для запекания смазываем растительным маслом, выкладываем рыбу и смазываем ее растительным маслом.
  4. Запекаем рыбу 20 минут при 220 градусах. Дополнительно можете отправить минтай в духовку на функции гриля на 5 минут при 250 градусах – так блюдо станет более золотистым.

Если любите рыбку, приготовьте ее в луковом кляре по рецепту "Телеграфа". Вы получите настоящее удовольствие!

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#Рецепт #Рыба #Минтай #Готовим дома