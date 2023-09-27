Укр

Соседи придут в гости на запах: самый вкусный картофель готовится по этому рецепту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Фантастически вкусное блюдо из простых продуктов
Фантастически вкусное блюдо из простых продуктов. Фото shuba.life

Раз-два — и блюдо на столе!

Если у вас есть дома немного картофеля — проблема с вкусным ужином решена! Чего стоит только запеченный мятый картофель с хрустящей корочкой.

Сегодня мы вместе с "ТСН" запечем картофель в сырно-чесночном соусе. Простые продукты, немного времени — и у вас на столе настоящее произведение искусства. Попробуем?

Как приготовить картофель в сырно-чесночном соусе

Ингредиенты:

  • картофель — 9 шт.;
  • сыр твердый — 100 г;
  • масло сливочное — 100 г;
  • сметана любой жирности — 3 ст. л.;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • куркума — половина 1 ч. л.;
  • зелень укропа, перец черный молотый, соль — по вкусу;
  • растительное масло.

Способ приготовления:

  1. Картофель помойте и очистите от кожуры, нарежьте крупными кружками.
  2. Сыр и чеснок натрите на мелкой терке.
  3. Укроп мелко нарежьте.
  4. Сметану, сыр, мягкое сливочное масло, чеснок, укроп, куркуму, перец и соль для соуса соедините в тарелке, все перемешайте. Полученный соус добавьте к картофелю, перемешайте.
  5. Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите картофель в соусе и накройте фольгой.
  6. Духовку разогрейте до 180 градусов. Отправьте форму с картофелем на час. По истечению этого времени снимите фольгу и запекайте блюдо еще 15 минут до румяной корочки.

Рекомендуем также приготовить запеченный картофель по рецепту "Телеграфа". Для этого идеального блюда вам понадобиться всего три ингредиента.

Теги:
#Рецепт #Картофель #Готовим дома