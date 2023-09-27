Соседи придут в гости на запах: самый вкусный картофель готовится по этому рецепту

Раз-два — и блюдо на столе!

Если у вас есть дома немного картофеля — проблема с вкусным ужином решена! Чего стоит только запеченный мятый картофель с хрустящей корочкой.

Сегодня мы вместе с "ТСН" запечем картофель в сырно-чесночном соусе. Простые продукты, немного времени — и у вас на столе настоящее произведение искусства. Попробуем?

Как приготовить картофель в сырно-чесночном соусе

Ингредиенты:

картофель — 9 шт.;

сыр твердый — 100 г;

масло сливочное — 100 г;

сметана любой жирности — 3 ст. л.;

чеснок — 4 зубчика;

куркума — половина 1 ч. л.;

зелень укропа, перец черный молотый, соль — по вкусу;

растительное масло.

Способ приготовления:

Картофель помойте и очистите от кожуры, нарежьте крупными кружками. Сыр и чеснок натрите на мелкой терке. Укроп мелко нарежьте. Сметану, сыр, мягкое сливочное масло, чеснок, укроп, куркуму, перец и соль для соуса соедините в тарелке, все перемешайте. Полученный соус добавьте к картофелю, перемешайте. Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите картофель в соусе и накройте фольгой. Духовку разогрейте до 180 градусов. Отправьте форму с картофелем на час. По истечению этого времени снимите фольгу и запекайте блюдо еще 15 минут до румяной корочки.

Рекомендуем также приготовить запеченный картофель по рецепту "Телеграфа". Для этого идеального блюда вам понадобиться всего три ингредиента.