Соседи придут в гости на запах: самый вкусный картофель готовится по этому рецепту
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Раз-два — и блюдо на столе!
Если у вас есть дома немного картофеля — проблема с вкусным ужином решена! Чего стоит только запеченный мятый картофель с хрустящей корочкой.
Сегодня мы вместе с "ТСН" запечем картофель в сырно-чесночном соусе. Простые продукты, немного времени — и у вас на столе настоящее произведение искусства. Попробуем?
Как приготовить картофель в сырно-чесночном соусе
Ингредиенты:
- картофель — 9 шт.;
- сыр твердый — 100 г;
- масло сливочное — 100 г;
- сметана любой жирности — 3 ст. л.;
- чеснок — 4 зубчика;
- куркума — половина 1 ч. л.;
- зелень укропа, перец черный молотый, соль — по вкусу;
- растительное масло.
Способ приготовления:
- Картофель помойте и очистите от кожуры, нарежьте крупными кружками.
- Сыр и чеснок натрите на мелкой терке.
- Укроп мелко нарежьте.
- Сметану, сыр, мягкое сливочное масло, чеснок, укроп, куркуму, перец и соль для соуса соедините в тарелке, все перемешайте. Полученный соус добавьте к картофелю, перемешайте.
- Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите картофель в соусе и накройте фольгой.
- Духовку разогрейте до 180 градусов. Отправьте форму с картофелем на час. По истечению этого времени снимите фольгу и запекайте блюдо еще 15 минут до румяной корочки.
Рекомендуем также приготовить запеченный картофель по рецепту "Телеграфа". Для этого идеального блюда вам понадобиться всего три ингредиента.