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Лучшее, что можно приготовить из печени: салат, который удивит всех гостей

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Отличное блюдо и на праздник, и на семейный обед
Отличное блюдо и на праздник, и на семейный обед. Фото babusyni-retsepty

Гости точно попросят добавки

Куриная печень – недорогой и простой в приготовлении продукт. Это источник питательных веществ, витамин и полезных минералов, и готовить ее несложно.

А пробовали ли вы салат с печенью? Если нет, обязательно приготовьте! Такое блюдо от "Бабусиних рецептів" получается не только вкусным и питательным, но и выглядит оригинально и празднично. Обязательно поразите близких и друзей!

Как приготовить салат с печенью

Ингредиенты:

  • печень куриная – 500 г;
  • лук репчатый – 2-4 шт.;
  • шампиньоны – 400 г;
  • морковь по-корейски – 250 г;
  • сыр твердый – 150 г;
  • соль – по своему вкусу;
  • подсолнечное масло;
  • майонез.

Способ приготовления:

  1. Печень очистите, промойте и проварите на среднем огне 15 минут. Остудите и натрите на большой терке, посолите.
  2. Лук очистите, помойте, нарежьте небольшими кубиками, обжарьте на подсолнечном масле до золотистого цвета, посолите.
  3. Шампиньоны помойте, нарежьте произвольными кусочками, посолите и обжарьте до готовности.
  4. Твердый сыр натрите на большой терке.
  5. На большую тарелку выкладываю кучками морковь по-корейски и все подготовленные ингредиенты.
  6. Майонез выжмите тонким ручейком между кучками ингредиентов. Готовый салат подавайте к столу.

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