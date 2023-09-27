Лучшее, что можно приготовить из печени: салат, который удивит всех гостей

Гости точно попросят добавки

Куриная печень – недорогой и простой в приготовлении продукт. Это источник питательных веществ, витамин и полезных минералов, и готовить ее несложно.

А пробовали ли вы салат с печенью? Если нет, обязательно приготовьте! Такое блюдо от "Бабусиних рецептів" получается не только вкусным и питательным, но и выглядит оригинально и празднично. Обязательно поразите близких и друзей!

Как приготовить салат с печенью

Ингредиенты:

печень куриная – 500 г;

лук репчатый – 2-4 шт.;

шампиньоны – 400 г;

морковь по-корейски – 250 г;

сыр твердый – 150 г;

соль – по своему вкусу;

подсолнечное масло;

майонез.

Способ приготовления:

Печень очистите, промойте и проварите на среднем огне 15 минут. Остудите и натрите на большой терке, посолите. Лук очистите, помойте, нарежьте небольшими кубиками, обжарьте на подсолнечном масле до золотистого цвета, посолите. Шампиньоны помойте, нарежьте произвольными кусочками, посолите и обжарьте до готовности. Твердый сыр натрите на большой терке. На большую тарелку выкладываю кучками морковь по-корейски и все подготовленные ингредиенты. Майонез выжмите тонким ручейком между кучками ингредиентов. Готовый салат подавайте к столу.

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