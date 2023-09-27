Лучшее, что можно приготовить из печени: салат, который удивит всех гостей
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Гости точно попросят добавки
Куриная печень – недорогой и простой в приготовлении продукт. Это источник питательных веществ, витамин и полезных минералов, и готовить ее несложно.
А пробовали ли вы салат с печенью? Если нет, обязательно приготовьте! Такое блюдо от "Бабусиних рецептів" получается не только вкусным и питательным, но и выглядит оригинально и празднично. Обязательно поразите близких и друзей!
Как приготовить салат с печенью
Ингредиенты:
- печень куриная – 500 г;
- лук репчатый – 2-4 шт.;
- шампиньоны – 400 г;
- морковь по-корейски – 250 г;
- сыр твердый – 150 г;
- соль – по своему вкусу;
- подсолнечное масло;
- майонез.
Способ приготовления:
- Печень очистите, промойте и проварите на среднем огне 15 минут. Остудите и натрите на большой терке, посолите.
- Лук очистите, помойте, нарежьте небольшими кубиками, обжарьте на подсолнечном масле до золотистого цвета, посолите.
- Шампиньоны помойте, нарежьте произвольными кусочками, посолите и обжарьте до готовности.
- Твердый сыр натрите на большой терке.
- На большую тарелку выкладываю кучками морковь по-корейски и все подготовленные ингредиенты.
- Майонез выжмите тонким ручейком между кучками ингредиентов. Готовый салат подавайте к столу.
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