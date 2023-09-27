Готовим сгущенку из четырех ингредиентов: 15 минут - и сладость готова
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Вы будете есть ее ложками!
Сгущенное молоко — продукт не самый полезный, но невероятно вкусный. Его можно есть и и ложками, и добавлять в любимую выпечку. Почему бы не приготовить его дома? Если вы думаете, что это сложно, то этот рецепт для вас.
"УНИАН" предлагает приготовить вкуснятину всего из 4 ингредиентов за 15 минут. Вы будете знать, что в составе сгущенки и больше не купите магазинную сладость. Попробуем?
Как приготовить сгущенное молоко
Ингредиенты:
- молоко — 200 мл.;
- сахарная пудра — 200 г;
- сливочное масло 82% — 1 ч. л.;
- ванилин по вкусу.
Способ приготовления:
- Молоко влейте в высокую кастрюлю из нержавеющей стали. Нагрейте и добавьте кусок сливочного масла и ванилин, добавьте сахарную пудру и перемешайте.
- Включите минимальный огонь, постоянно помешивая, доведите до кипения.
- После закипания смеси увеличьте огонь до среднего. Постоянно помешивая, варите молоко около 10-15 минут — оно должно увариться.
- Как только молоко начнет густеть, выключите огонь, остудите до комнатной температуры и поставьте в холодильник на несколько часов. Храните продукт в банках с плотно закрытой крышкой.
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