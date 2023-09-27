Просто смешайте все ингредиенты: пять минут - и аджика по-турецки на столе
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Через минуту такую закуску сметут с тарелок
Нет лучше соуса к любимым блюдам, чем острая аджика. Мы привыкли готовить ее из помидор и сладкого перца, изменяя остальные ингредиенты по своему вкусу.
А что, если приготовить аджику из грецких орехов? Заинтригованы? Именно таким рецептом турецкой аджики делится Shuba. Она похожа на любимое нами блюдо разве то ярко-красным цветом и немного названием: турки называют это блюдо "аджук". Ее едят, макая хлебом, как намазку для тостов или подают как соус для кебаба или мяса на гриле.
Как приготовить турецкую аджику
Ингредиенты на 2 порции:
- грецкие орехи — 1/2 стакана;
- паста томатная — 1 ст. л.;
- перечная паста — 2 ст. л.;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- паприка молотая — 1 ч. л.;
- зира — 1 ч. л.;
- перец черный молотый — 1/2 ч. л.;
- перец красный молотый — 1 ч. л.;
- сушеный чабрец — 1 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- растительное масло — 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Орехи измельчите — перекрутите их в блендере, порежьте ножом или раскачайте скалкой. Чеснок очистить и пропустить через пресс.
- Орехи с чесноком сложите в блендер, добавьте остальные ингредиенты, все перемешайте. Не стоит долго перемешивать массу — орехи должны сохранить структуру и ощущаться в блюде.
Рекомендуем подавать турецкую аджику с хлебом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!