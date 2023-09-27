Просто смешайте все ингредиенты: пять минут - и аджика по-турецки на столе

Через минуту такую закуску сметут с тарелок

Нет лучше соуса к любимым блюдам, чем острая аджика. Мы привыкли готовить ее из помидор и сладкого перца, изменяя остальные ингредиенты по своему вкусу.

А что, если приготовить аджику из грецких орехов? Заинтригованы? Именно таким рецептом турецкой аджики делится Shuba. Она похожа на любимое нами блюдо разве то ярко-красным цветом и немного названием: турки называют это блюдо "аджук". Ее едят, макая хлебом, как намазку для тостов или подают как соус для кебаба или мяса на гриле.

Как приготовить турецкую аджику

Ингредиенты на 2 порции:

грецкие орехи — 1/2 стакана;

паста томатная — 1 ст. л.;

перечная паста — 2 ст. л.;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

паприка молотая — 1 ч. л.;

зира — 1 ч. л.;

перец черный молотый — 1/2 ч. л.;

перец красный молотый — 1 ч. л.;

сушеный чабрец — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

растительное масло — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Орехи измельчите — перекрутите их в блендере, порежьте ножом или раскачайте скалкой. Чеснок очистить и пропустить через пресс. Орехи с чесноком сложите в блендер, добавьте остальные ингредиенты, все перемешайте. Не стоит долго перемешивать массу — орехи должны сохранить структуру и ощущаться в блюде.

Рекомендуем подавать турецкую аджику с хлебом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!