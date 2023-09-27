За эту халву дети устроят драку: вам не понадобится даже сахар
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Три ингредиента, немного времени — и блюдо на столе!
Наверное, нет человека, который не любит побаловать себя халвой. Эта восточная сладость популярна во всем мире. Существует много разновидностей халвы – из кунжута, семян подсолнечника, муки, с добавлением сухофруктов или орехов.
Сегодня вместе с Shuba мы приготовим халву дома. Сделать это проще, чем вы думаете: нам понадобится только мед, грецкие орехи и сахар. Вам не придется суетиться по кухне — с приготовлением любимой сладости справится даже начинающий кулинар.
Как приготовить халву из грецких орехов
Ингредиенты на 4 порции:
- грецкие орехи — 800 г;
- мед — 500 г;
- сахар — 100 г.
Способ приготовления:
- Грецкие орехи порежьте ножом на маленькие кусочки и обжарьте на сухой сковороде до светло-коричневого цвета.
- Мед нагрейте на маленьком огне. Уварите половину, помешивая. К меду добавьте сахар и нагревайте до тех пор, пока не растворится.
- Добавьте грецкие орехи, перемешайте и варите еще несколько минут.
- Доску застелите пищевой пленкой, смочите холодной водой и выложите готовую халву. Разровняйте ее до толщины 1 см.
- Готовой халве дайте остыть, нарежьте ромбиками или квадратиками и подавайте.
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