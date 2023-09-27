Такой рыбки вы еще не пробовали: повара раскрыли секрет приготовления нежнейшей скумбрии

Рыба по этому рецепту получается безумно вкусной

Мы рассказывали, как вкусно запечь скумбрию в духовке. Теперь делимся еще одним рецептом, который лучше всего раскрывает вкус рыбы.

По рецепту, которым поделились на ProstoWay, скумбрия получается очень вкусная, сочная, ароматная и полезная. Кушанье готовится буквально за 10 минут, а еще оно отлично подойдет для салатов.

Ингредиенты:

Скумбрия – 1 шт.

Половинка лимона

Лавровый лист – 3 шт.

Укроп – 3 веточки

Соль – 1 стол.

Способ приготовления:

Если рыба была заморожена, разморозьте ее предварительно. Очистите ее и выпотрошите, особенно уделите внимание удалению черной пленочки внутри брюшка, она сильно горчит. Рыбу хорошо промойте, бумажными полотенцами уберите лишнюю влагу. В кастрюлю влейте 1,5л воды. Добавьте туда соль, лавровый лист, выжмите сок половины лимона и сам лимон тоже забросьте в воду. Укроп (можно любую другую зелень) мелко нашинкуйте и также добавьте. Поставьте маринад в огонь и доведите до кипения. Тем временем нарежьте скумбрию. Должны получиться порционные кусочки. Когда вода закипит, опустите в нее кусочки рыбы. После повторного закипания убавьте огонь и варите рыбу строго в течение 5 минут, не дольше.

Такую рыбу уже можно подавать. Она очень вкусна в салатах или с гарниром, например, картофельным пюре.