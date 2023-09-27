Так квасят капусту в Грузии: ни одной баночки не останется
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Прекрасный рецепт заготовки на зиму и не только
Рассказываем, как грузинским способом заквасить капусту на зиму. Благодаря наличию свеклы она чем-то похожа на вполне украинский рецепт — "Розовый лепесток", но все же отличия есть.
Грузины квасят капусту со свежей петрушкой, сельдереем с добавлением большого количества чеснока. Рассол перед заливкой нужно обязательно процедить. Рецептом поделились на портале "Сегодня".
Ингредиенты:
- Капуста – 2,5 кг
- Свекла – 700-800 г
- Петрушка – 250-300 г
- Сельдерей – 400 г
- Чеснок – 12 зубчиков
- Острый молотый перец – 2 ч. л.
- Черный перец горошком, семена кориандра – по 1 ч. л.
- Соль – 50-60 г
- Сахар – 20 г
- Лавровые листья – 3 шт.
- Вода – 3 л
Способ приготовления:
- Воду для рассола выливаем в глубокую кастрюлю. Добавляем к нему сахар, соль, кориандр, перец горошком, лавровые листья.
- Ставим все на огонь и доводим до кипения. Готовим все 10 минут.
- Сельдерей нарезаем средними кольцами. К ней добавляем крупно нарезанную петрушку и свеклу, накрошенную крупной соломкой. Все посыпаем острым перцем и перемешиваем.
- Капусту нарезаем большими ломтиками. Приступаем к выкладке слоев.
- В банке выкладываем первый слой овощной смеси. Добавляем 2 зубчика чеснока, утрамбовываем капусту. И так продолжаем слоями, пока овощи не закончатся.
- Процеживаем рассол и заливаем его в банке. Накрываем крышкой, но не закрываем и отправляем капусту в теплое место.
Через несколько дней закуска будет готова к употреблению. Также мы рассказывали о традиционном способе квашения капусты.