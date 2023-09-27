Так квасят капусту в Грузии: ни одной баночки не останется

Прекрасный рецепт заготовки на зиму и не только

Рассказываем, как грузинским способом заквасить капусту на зиму. Благодаря наличию свеклы она чем-то похожа на вполне украинский рецепт — "Розовый лепесток", но все же отличия есть.

Грузины квасят капусту со свежей петрушкой, сельдереем с добавлением большого количества чеснока. Рассол перед заливкой нужно обязательно процедить. Рецептом поделились на портале "Сегодня".

Ингредиенты:

Капуста – 2,5 кг

Свекла – 700-800 г

Петрушка – 250-300 г

Сельдерей – 400 г

Чеснок – 12 зубчиков

Острый молотый перец – 2 ч. л.

Черный перец горошком, семена кориандра – по 1 ч. л.

Соль – 50-60 г

Сахар – 20 г

Лавровые листья – 3 шт.

Вода – 3 л

Способ приготовления:

Воду для рассола выливаем в глубокую кастрюлю. Добавляем к нему сахар, соль, кориандр, перец горошком, лавровые листья. Ставим все на огонь и доводим до кипения. Готовим все 10 минут. Сельдерей нарезаем средними кольцами. К ней добавляем крупно нарезанную петрушку и свеклу, накрошенную крупной соломкой. Все посыпаем острым перцем и перемешиваем. Капусту нарезаем большими ломтиками. Приступаем к выкладке слоев. В банке выкладываем первый слой овощной смеси. Добавляем 2 зубчика чеснока, утрамбовываем капусту. И так продолжаем слоями, пока овощи не закончатся. Процеживаем рассол и заливаем его в банке. Накрываем крышкой, но не закрываем и отправляем капусту в теплое место.

Через несколько дней закуска будет готова к употреблению. Также мы рассказывали о традиционном способе квашения капусты.