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Так квасят капусту в Грузии: ни одной баночки не останется

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Попробуйте такую капусту – и точно будете повторять
Попробуйте такую капусту – и точно будете повторять. Фото Сегодня

Прекрасный рецепт заготовки на зиму и не только

Рассказываем, как грузинским способом заквасить капусту на зиму. Благодаря наличию свеклы она чем-то похожа на вполне украинский рецепт — "Розовый лепесток", но все же отличия есть.

Грузины квасят капусту со свежей петрушкой, сельдереем с добавлением большого количества чеснока. Рассол перед заливкой нужно обязательно процедить. Рецептом поделились на портале "Сегодня".

Ингредиенты:

  • Капуста – 2,5 кг
  • Свекла – 700-800 г
  • Петрушка – 250-300 г
  • Сельдерей – 400 г
  • Чеснок – 12 зубчиков
  • Острый молотый перец – 2 ч. л.
  • Черный перец горошком, семена кориандра – по 1 ч. л.
  • Соль – 50-60 г
  • Сахар – 20 г
  • Лавровые листья – 3 шт.
  • Вода – 3 л

Способ приготовления:

  1. Воду для рассола выливаем в глубокую кастрюлю. Добавляем к нему сахар, соль, кориандр, перец горошком, лавровые листья.
  2. Ставим все на огонь и доводим до кипения. Готовим все 10 минут.
  3. Сельдерей нарезаем средними кольцами. К ней добавляем крупно нарезанную петрушку и свеклу, накрошенную крупной соломкой. Все посыпаем острым перцем и перемешиваем.
  4. Капусту нарезаем большими ломтиками. Приступаем к выкладке слоев.
  5. В банке выкладываем первый слой овощной смеси. Добавляем 2 зубчика чеснока, утрамбовываем капусту. И так продолжаем слоями, пока овощи не закончатся.
  6. Процеживаем рассол и заливаем его в банке. Накрываем крышкой, но не закрываем и отправляем капусту в теплое место.

Через несколько дней закуска будет готова к употреблению. Также мы рассказывали о традиционном способе квашения капусты.

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#Рецепт #Свекла #Капуста #Заготовка