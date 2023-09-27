Всего 10 минут – и салат на столе: фантастический рецепт из нескольких ингредиентов
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Простой салат с консервированным тунцем
Мы рассказывали, как приготовить сытный салат с баклажанами. Если же вам хочется чего-нибудь простого и диетического, обратите внимание на этот рецепт салата с консервированным тунцом.
Такое блюдо может стать полезным перекусом или полноценным сбалансированным ужином. Рецептом поделились на портале ProstoWay.
Ингредиенты:
- Тунец консервированный – 200 г
- Помидоры – 2 шт.
- Огурцы – 2 шт.
- Листья салата – 50 г
- Лук – 1 шт.
- Соль – по вкусу
- Оливковое масло – 1 стол. кровати
Способ приготовления:
- Консервированный тунец лучше всего брать филе без масла. Но можно и масляного – тогда этим же маслом можно заправить салат.
- Свежие листья салата перебираем, отделяем друг от друга. Промываем каждый лист под проточной холодной водой. Выкладываем на полотенце и даем просохнуть. Сухие листья руками рвём на кусочки и выкладываем на салатник. Свежие помидоры нарезаем и добавляем. И именно делаем с огурцами.
- Лук чистим от шелухи, промываем и нарезаем полукольцами. Добавляем. Кладем в салатник консервированный тунец, по своему вкусу солим и перчим. Тщательно перемешиваем.
Такой салат можно подавать как полезный перекус или даже легкий полноценный ужин. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить скумбрию.