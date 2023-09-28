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Оладьи будут пышными как тучка и невероятно полезными: будете готовить только по этому рецепту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Из тыквы получатся фантастические оладьи
Из тыквы получатся фантастические оладьи. Фото mlynci.com.ua

Приготовить такие оладьи — проще простого

Пышные и ароматные оладьи способны сделать ваше утро незабываемым, а тыквенные оладьи — еще и ярким. И если вы никогда не пробовали такое необычное блюдо, то этот рецепт именно для вас.

Такие оладьи по рецепту "УНИАН" получатся невероятно вкусными, нежными и аппетитными. Тыква делает блюдо необычным на вкус и придает особую легкость. Кроме того, благодаря овощу выглядят очень аппетитными. Идем готовить?

Как приготовить сладкие тыквенные оладьи на кефире

Ингредиенты:

  • тыква — 200 г.;
  • яйцо — 200 г.;
  • соль — щепотка.;
  • сахар — 2 ч.л.;
  • кефир (можно заменить молоком) — 250 мл.;
  • сода — 0.5 ч.л.;
  • мука — 150 г.;
  • подсолнечное масло — 2 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Тыкву очистить от сердцевины и семян, натереть на мелкой терке.
  2. Натертую тыкву необходимо смешать с яйцом, солью и сахаром.
  3. В полученную массу нужно добавить кефир с содой, все тщательно перемешать.
  4. Муку нужно несколько раз просеять и порциями добавить в тесто.
  5. Подсолнечное масло разогреть на сковороде и ложкой выложит оладьи. Обжаривать их необходимо по 3-5 минут с каждой стороны.

Лучше всего тыквенные оладьи сочетаются со сладким медом. Приятного аппетита!

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