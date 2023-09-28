Оладьи будут пышными как тучка и невероятно полезными: будете готовить только по этому рецепту

Приготовить такие оладьи — проще простого

Пышные и ароматные оладьи способны сделать ваше утро незабываемым, а тыквенные оладьи — еще и ярким. И если вы никогда не пробовали такое необычное блюдо, то этот рецепт именно для вас.

Такие оладьи по рецепту "УНИАН" получатся невероятно вкусными, нежными и аппетитными. Тыква делает блюдо необычным на вкус и придает особую легкость. Кроме того, благодаря овощу выглядят очень аппетитными. Идем готовить?

Как приготовить сладкие тыквенные оладьи на кефире

Ингредиенты:

тыква — 200 г.;

яйцо — 200 г.;

соль — щепотка.;

сахар — 2 ч.л.;

кефир (можно заменить молоком) — 250 мл.;

сода — 0.5 ч.л.;

мука — 150 г.;

подсолнечное масло — 2 ст.л.

Способ приготовления:

Тыкву очистить от сердцевины и семян, натереть на мелкой терке. Натертую тыкву необходимо смешать с яйцом, солью и сахаром. В полученную массу нужно добавить кефир с содой, все тщательно перемешать. Муку нужно несколько раз просеять и порциями добавить в тесто. Подсолнечное масло разогреть на сковороде и ложкой выложит оладьи. Обжаривать их необходимо по 3-5 минут с каждой стороны.

Лучше всего тыквенные оладьи сочетаются со сладким медом. Приятного аппетита!