Оладьи будут пышными как тучка и невероятно полезными: будете готовить только по этому рецепту
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Приготовить такие оладьи — проще простого
Пышные и ароматные оладьи способны сделать ваше утро незабываемым, а тыквенные оладьи — еще и ярким. И если вы никогда не пробовали такое необычное блюдо, то этот рецепт именно для вас.
Такие оладьи по рецепту "УНИАН" получатся невероятно вкусными, нежными и аппетитными. Тыква делает блюдо необычным на вкус и придает особую легкость. Кроме того, благодаря овощу выглядят очень аппетитными. Идем готовить?
Как приготовить сладкие тыквенные оладьи на кефире
Ингредиенты:
- тыква — 200 г.;
- яйцо — 200 г.;
- соль — щепотка.;
- сахар — 2 ч.л.;
- кефир (можно заменить молоком) — 250 мл.;
- сода — 0.5 ч.л.;
- мука — 150 г.;
- подсолнечное масло — 2 ст.л.
Способ приготовления:
- Тыкву очистить от сердцевины и семян, натереть на мелкой терке.
- Натертую тыкву необходимо смешать с яйцом, солью и сахаром.
- В полученную массу нужно добавить кефир с содой, все тщательно перемешать.
- Муку нужно несколько раз просеять и порциями добавить в тесто.
- Подсолнечное масло разогреть на сковороде и ложкой выложит оладьи. Обжаривать их необходимо по 3-5 минут с каждой стороны.
Лучше всего тыквенные оладьи сочетаются со сладким медом. Приятного аппетита!