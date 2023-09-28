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Блюдо с самого Привоза: готовим форшмак по одесскому рецепту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Вкуснейший форшмак готовится именно так! Новость обновлена 28 сентября 2023, 07:19
Вкуснейший форшмак готовится именно так!. Фото pinterest.com

Эта закуска станет любимой у всех

Форшмак – частый гость на праздничном столе и на семейном обеде. Рецептов его — видимо-невидимо, ведь каждый кулинар готовит блюдо по-своему.

"Главред" предлагает приготовить это блюдо по одесскому рецепту. Он удивительно прост в приготовлении, к тому же вы можете добавить ингредиенты по своему вкусу, например, яблоко или плавленый сырок. Намазывайте его на хлеб или гренки, подавайте на завтрак или в качестве дополнения к основным блюдам — форшмаку будут рады всегда!

Как готовить форшмак по-одесски

Ингредиенты:

  • селедка — 200 гр;
  • яйца отварные — 2 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • масло сливочное — 50 гр;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • уксус — 1 ч. л.;
  • сахар — половина ч. л.;
  • перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Селедку очистите, помойте, нарежьте небольшими кубиками и отправьте в блендер.
  2. Яйца предварительно остудите, почистите и отправьте в блендер к селедке.
  3. Лук почистите, половину отправьте к селедке и яйцам. Туда же добавьте сахар, перец, влейте оливковое масло, размягченное сливочное масло и уксус. По желанию можете добавить немного кислого яблока.
  4. Все взбивайте 2 минуты до однородного состояния.

Готовый форшмак намажьте на кусочки ржаного черного хлеба намазать форшмак или гренки из белого хлеба, украсьте веточкой укропа или петрушки.

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