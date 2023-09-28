Блюдо с самого Привоза: готовим форшмак по одесскому рецепту
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Эта закуска станет любимой у всех
Форшмак – частый гость на праздничном столе и на семейном обеде. Рецептов его — видимо-невидимо, ведь каждый кулинар готовит блюдо по-своему.
"Главред" предлагает приготовить это блюдо по одесскому рецепту. Он удивительно прост в приготовлении, к тому же вы можете добавить ингредиенты по своему вкусу, например, яблоко или плавленый сырок. Намазывайте его на хлеб или гренки, подавайте на завтрак или в качестве дополнения к основным блюдам — форшмаку будут рады всегда!
Как готовить форшмак по-одесски
Ингредиенты:
- селедка — 200 гр;
- яйца отварные — 2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- масло сливочное — 50 гр;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- уксус — 1 ч. л.;
- сахар — половина ч. л.;
- перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Селедку очистите, помойте, нарежьте небольшими кубиками и отправьте в блендер.
- Яйца предварительно остудите, почистите и отправьте в блендер к селедке.
- Лук почистите, половину отправьте к селедке и яйцам. Туда же добавьте сахар, перец, влейте оливковое масло, размягченное сливочное масло и уксус. По желанию можете добавить немного кислого яблока.
- Все взбивайте 2 минуты до однородного состояния.
Готовый форшмак намажьте на кусочки ржаного черного хлеба намазать форшмак или гренки из белого хлеба, украсьте веточкой укропа или петрушки.