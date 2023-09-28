Блюдо с самого Привоза: готовим форшмак по одесскому рецепту

Эта закуска станет любимой у всех

Форшмак – частый гость на праздничном столе и на семейном обеде. Рецептов его — видимо-невидимо, ведь каждый кулинар готовит блюдо по-своему.

"Главред" предлагает приготовить это блюдо по одесскому рецепту. Он удивительно прост в приготовлении, к тому же вы можете добавить ингредиенты по своему вкусу, например, яблоко или плавленый сырок. Намазывайте его на хлеб или гренки, подавайте на завтрак или в качестве дополнения к основным блюдам — форшмаку будут рады всегда!

Как готовить форшмак по-одесски

Ингредиенты:

селедка — 200 гр;

яйца отварные — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

масло сливочное — 50 гр;

оливковое масло — 1 ст. л.;

уксус — 1 ч. л.;

сахар — половина ч. л.;

перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Селедку очистите, помойте, нарежьте небольшими кубиками и отправьте в блендер. Яйца предварительно остудите, почистите и отправьте в блендер к селедке. Лук почистите, половину отправьте к селедке и яйцам. Туда же добавьте сахар, перец, влейте оливковое масло, размягченное сливочное масло и уксус. По желанию можете добавить немного кислого яблока. Все взбивайте 2 минуты до однородного состояния.

Готовый форшмак намажьте на кусочки ржаного черного хлеба намазать форшмак или гренки из белого хлеба, украсьте веточкой укропа или петрушки.