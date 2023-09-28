Завтрак по-американски: простой рецепт фантастически вкусного омлета

Приготовить такой завтрак не составит большого труда

Пышный и сытный омлет – самый популярный завтрак. Это вкусное, полезное и питательное блюдо любят как взрослые, так и дети.

Сегодня вместе с "Різні млинці" "побываем" в Америке и приготовим фирменный американский завтрак – сытный омлет. Полезное блюдо приготовить довольно быстро, а от его вкуса семья придет в невероятный восторг! Такая вкуснятина быстро разбудит всех. Не верите – проверьте!

Как приготовить омлет по-американски

Ингредиенты:

4 яйца;

100 г бекона (можно взять ветчину, колбасу или мясо курицы);

1 помидор;

1 зубчик чеснока;

2 ст. л. молока;

2 щепотки соли;

3 щепотки измельченной зелени — петрушки, укропа, зеленого лука;

1 ст. л. растительного масла.

Способ приготовления:

Бекон нарезаем соломкой. Чеснок также нарезаем соломкой, натираем на большой терке или пропускаем через пресс. Бекон вместе с чесноком отправляем в сковороду с растительным маслом и жарим до золотистой корочки бекона. Молоко и яйца взбиваем вилкой, солим. Полученной смесью заливаем бекон и жарим до полуготовности. Помидор моем, нарезаем произвольно и выкладываем на омлет. Накрываем крышкой и жарим еще 1 минуту.

Готовый омлет посыпаем зеленью и подаем вместе с домашним хлебом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.