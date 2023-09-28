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Завтрак по-американски: простой рецепт фантастически вкусного омлета

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Простое и полезное блюдо
Простое и полезное блюдо. Фото mlynci.com.ua

Приготовить такой завтрак не составит большого труда

Пышный и сытный омлет – самый популярный завтрак. Это вкусное, полезное и питательное блюдо любят как взрослые, так и дети.

Сегодня вместе с "Різні млинці" "побываем" в Америке и приготовим фирменный американский завтрак – сытный омлет. Полезное блюдо приготовить довольно быстро, а от его вкуса семья придет в невероятный восторг! Такая вкуснятина быстро разбудит всех. Не верите – проверьте!

Как приготовить омлет по-американски

Ингредиенты:

  • 4 яйца;
  • 100 г бекона (можно взять ветчину, колбасу или мясо курицы);
  • 1 помидор;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 2 ст. л. молока;
  • 2 щепотки соли;
  • 3 щепотки измельченной зелени — петрушки, укропа, зеленого лука;
  • 1 ст. л. растительного масла.

Способ приготовления:

  1. Бекон нарезаем соломкой.
  2. Чеснок также нарезаем соломкой, натираем на большой терке или пропускаем через пресс.
  3. Бекон вместе с чесноком отправляем в сковороду с растительным маслом и жарим до золотистой корочки бекона.
  4. Молоко и яйца взбиваем вилкой, солим. Полученной смесью заливаем бекон и жарим до полуготовности.
  5. Помидор моем, нарезаем произвольно и выкладываем на омлет. Накрываем крышкой и жарим еще 1 минуту.

Готовый омлет посыпаем зеленью и подаем вместе с домашним хлебом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.

Теги:
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