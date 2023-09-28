Завтрак по-американски: простой рецепт фантастически вкусного омлета
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Приготовить такой завтрак не составит большого труда
Пышный и сытный омлет – самый популярный завтрак. Это вкусное, полезное и питательное блюдо любят как взрослые, так и дети.
Сегодня вместе с "Різні млинці" "побываем" в Америке и приготовим фирменный американский завтрак – сытный омлет. Полезное блюдо приготовить довольно быстро, а от его вкуса семья придет в невероятный восторг! Такая вкуснятина быстро разбудит всех. Не верите – проверьте!
Как приготовить омлет по-американски
Ингредиенты:
- 4 яйца;
- 100 г бекона (можно взять ветчину, колбасу или мясо курицы);
- 1 помидор;
- 1 зубчик чеснока;
- 2 ст. л. молока;
- 2 щепотки соли;
- 3 щепотки измельченной зелени — петрушки, укропа, зеленого лука;
- 1 ст. л. растительного масла.
Способ приготовления:
- Бекон нарезаем соломкой.
- Чеснок также нарезаем соломкой, натираем на большой терке или пропускаем через пресс.
- Бекон вместе с чесноком отправляем в сковороду с растительным маслом и жарим до золотистой корочки бекона.
- Молоко и яйца взбиваем вилкой, солим. Полученной смесью заливаем бекон и жарим до полуготовности.
- Помидор моем, нарезаем произвольно и выкладываем на омлет. Накрываем крышкой и жарим еще 1 минуту.
Готовый омлет посыпаем зеленью и подаем вместе с домашним хлебом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.