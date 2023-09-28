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Вы приготовите горячие бутерброды по этому рецепту за пять минут, а съедите еще быстрее

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Эти восхитительные горячие бутерброды полюбят абсолютно все
Эти восхитительные горячие бутерброды полюбят абсолютно все. Фото shuba.life

Пару минут времени, простые продукты — и завтрак на столе

К ежедневному завтраку у нас очень много требований. Он должен быть вкусным, насытить нас и приготовить его нужно быстро.

Именно такой завтрак мы с "Главредом" сейчас и приготовим. Горячие бутерброды с колбасой и сыром — это невероятно простое в приготовлении блюдо, но их хруст и сочную начинку оценят все с первого кусочка. Приготовьте и посмотрите — такие бутерброды можно подавать даже к праздничному столу!

Как быстро приготовить горячие бутерброды

Ингредиенты:

  • тостовый хлеб — 8 кусочков;
  • колбаса (любая) — 120 гр;
  • сыр твердый — 100 гр;
  • лук салатный;
  • помидоры (можно заменить на болгарский перец) — 2 шт.;
  • кетчуп, майонез — по вкусу;
  • оливки.

Способ приготовления:

  1. Колбасу очистите от шкурки, натрите на крупной терке или порежьте небольшими кусочками.
  2. Сыр натрите на терке, смешайте с колбасой.
  3. Лук помойте, очистите, половину головки мелко нарежьте.
  4. Помидоры (болгарский перец) помойте, порежьте небольшими кубиками.
  5. Сметану, лук, сыр, кетчуп и майонез тщательно перемешайте, добавьте по желанию оливки. Получившейся начинкой смажьте кусочки тостового хлеба.
  6. Духовку разогрейте предварительно до 200 градусов, противень застелите пергаментной бумагой.
  7. На противень переложите бутерброды, отправьте в духовку на 7-8 минут.

Готовое блюдо вместе с ароматным кофе подавайте к столу. Наслаждайтесь, приятного аппетита.

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#Рецепт #Горячие бутерброды #Готовим дома