Вы приготовите горячие бутерброды по этому рецепту за пять минут, а съедите еще быстрее

Пару минут времени, простые продукты — и завтрак на столе

К ежедневному завтраку у нас очень много требований. Он должен быть вкусным, насытить нас и приготовить его нужно быстро.

Именно такой завтрак мы с "Главредом" сейчас и приготовим. Горячие бутерброды с колбасой и сыром — это невероятно простое в приготовлении блюдо, но их хруст и сочную начинку оценят все с первого кусочка. Приготовьте и посмотрите — такие бутерброды можно подавать даже к праздничному столу!

Как быстро приготовить горячие бутерброды

Ингредиенты:

тостовый хлеб — 8 кусочков;

колбаса (любая) — 120 гр;

сыр твердый — 100 гр;

лук салатный;

помидоры (можно заменить на болгарский перец) — 2 шт.;

кетчуп, майонез — по вкусу;

оливки.

Способ приготовления:

Колбасу очистите от шкурки, натрите на крупной терке или порежьте небольшими кусочками. Сыр натрите на терке, смешайте с колбасой. Лук помойте, очистите, половину головки мелко нарежьте. Помидоры (болгарский перец) помойте, порежьте небольшими кубиками. Сметану, лук, сыр, кетчуп и майонез тщательно перемешайте, добавьте по желанию оливки. Получившейся начинкой смажьте кусочки тостового хлеба. Духовку разогрейте предварительно до 200 градусов, противень застелите пергаментной бумагой. На противень переложите бутерброды, отправьте в духовку на 7-8 минут.

Готовое блюдо вместе с ароматным кофе подавайте к столу. Наслаждайтесь, приятного аппетита.