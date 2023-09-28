Вы приготовите горячие бутерброды по этому рецепту за пять минут, а съедите еще быстрее
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Пару минут времени, простые продукты — и завтрак на столе
К ежедневному завтраку у нас очень много требований. Он должен быть вкусным, насытить нас и приготовить его нужно быстро.
Именно такой завтрак мы с "Главредом" сейчас и приготовим. Горячие бутерброды с колбасой и сыром — это невероятно простое в приготовлении блюдо, но их хруст и сочную начинку оценят все с первого кусочка. Приготовьте и посмотрите — такие бутерброды можно подавать даже к праздничному столу!
Как быстро приготовить горячие бутерброды
Ингредиенты:
- тостовый хлеб — 8 кусочков;
- колбаса (любая) — 120 гр;
- сыр твердый — 100 гр;
- лук салатный;
- помидоры (можно заменить на болгарский перец) — 2 шт.;
- кетчуп, майонез — по вкусу;
- оливки.
Способ приготовления:
- Колбасу очистите от шкурки, натрите на крупной терке или порежьте небольшими кусочками.
- Сыр натрите на терке, смешайте с колбасой.
- Лук помойте, очистите, половину головки мелко нарежьте.
- Помидоры (болгарский перец) помойте, порежьте небольшими кубиками.
- Сметану, лук, сыр, кетчуп и майонез тщательно перемешайте, добавьте по желанию оливки. Получившейся начинкой смажьте кусочки тостового хлеба.
- Духовку разогрейте предварительно до 200 градусов, противень застелите пергаментной бумагой.
- На противень переложите бутерброды, отправьте в духовку на 7-8 минут.
Готовое блюдо вместе с ароматным кофе подавайте к столу. Наслаждайтесь, приятного аппетита.