Просто пара картофелин и мука - и пончики получатся пышными как пух

Простые ингредиенты, немного времени — и пончики на столе

Жареные пончики мы помним с детства. Мы любим их за потрясающий вкус, хрустящесть и невероятный аромат.

"Бабусині рецепти" предлагают приготовить простейшие пончики из… картофеля. Их секрет в том, что вам нужны только самые простые ингредиенты, а вместо кефира (молока) мы будем использовать картофельный отвар. В это сложно поверить, но пончики получатся очень пышными и хрустящими – их будет не стыдно и на праздничный стол поставить!

Как приготовить пышные пончики с картофелем

Ингредиенты:

мука – 600 г;

картофель – 2 шт.;

соль – 1 щепотка;

сахар – 1 ст.л.;

дрожжи – 1 ч.л.;

отвар картофельный – 500 мл;

подсолнечное масло – 3 ст. л.

Способ приготовления:

Очищенный картофель отвариваем до мягкости, превращаем в пюре. В пюре вливаем картофельный отвар, солим, добавляем сахарный песок, все хорошо перемешиваем. Когда картофельную смесь остынет, добавляем дрожжи и хорошо перемешиваем. В полученную массу добавляем просеянную муку, замешиваем тесто, накрываем тарелкой. Оставляем тесто отдохнуть, пока оно не увеличится в размерах. Тесто поливаем растительным маслом, вымешиваем заново. Разделяем его на небольшие кусочки размером с детский кулак, делаем в каждом отверстии и немного растягиваем. В сковороде разогреваем масло, выкладываем пончики и обжариваем их на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

При желании посыпьте сахарной пудрой и подавайте с любимым напитком. Приятного аппетита!