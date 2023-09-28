Просто пара картофелин и мука - и пончики получатся пышными как пух
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Простые ингредиенты, немного времени — и пончики на столе
Жареные пончики мы помним с детства. Мы любим их за потрясающий вкус, хрустящесть и невероятный аромат.
"Бабусині рецепти" предлагают приготовить простейшие пончики из… картофеля. Их секрет в том, что вам нужны только самые простые ингредиенты, а вместо кефира (молока) мы будем использовать картофельный отвар. В это сложно поверить, но пончики получатся очень пышными и хрустящими – их будет не стыдно и на праздничный стол поставить!
Как приготовить пышные пончики с картофелем
Ингредиенты:
- мука – 600 г;
- картофель – 2 шт.;
- соль – 1 щепотка;
- сахар – 1 ст.л.;
- дрожжи – 1 ч.л.;
- отвар картофельный – 500 мл;
- подсолнечное масло – 3 ст. л.
Способ приготовления:
- Очищенный картофель отвариваем до мягкости, превращаем в пюре.
- В пюре вливаем картофельный отвар, солим, добавляем сахарный песок, все хорошо перемешиваем.
- Когда картофельную смесь остынет, добавляем дрожжи и хорошо перемешиваем.
- В полученную массу добавляем просеянную муку, замешиваем тесто, накрываем тарелкой. Оставляем тесто отдохнуть, пока оно не увеличится в размерах.
- Тесто поливаем растительным маслом, вымешиваем заново. Разделяем его на небольшие кусочки размером с детский кулак, делаем в каждом отверстии и немного растягиваем.
- В сковороде разогреваем масло, выкладываем пончики и обжариваем их на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
При желании посыпьте сахарной пудрой и подавайте с любимым напитком. Приятного аппетита!