Укр

Просто пара картофелин и мука - и пончики получатся пышными как пух

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такую вкуснятину будут просить постоянно
Такую вкуснятину будут просить постоянно. Фото babusyni-retsepty

Простые ингредиенты, немного времени — и пончики на столе

Жареные пончики мы помним с детства. Мы любим их за потрясающий вкус, хрустящесть и невероятный аромат.

"Бабусині рецепти" предлагают приготовить простейшие пончики из… картофеля. Их секрет в том, что вам нужны только самые простые ингредиенты, а вместо кефира (молока) мы будем использовать картофельный отвар. В это сложно поверить, но пончики получатся очень пышными и хрустящими – их будет не стыдно и на праздничный стол поставить!

Как приготовить пышные пончики с картофелем

Ингредиенты:

  • мука – 600 г;
  • картофель – 2 шт.;
  • соль – 1 щепотка;
  • сахар – 1 ст.л.;
  • дрожжи – 1 ч.л.;
  • отвар картофельный – 500 мл;
  • подсолнечное масло – 3 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Очищенный картофель отвариваем до мягкости, превращаем в пюре.
  2. В пюре вливаем картофельный отвар, солим, добавляем сахарный песок, все хорошо перемешиваем.
  3. Когда картофельную смесь остынет, добавляем дрожжи и хорошо перемешиваем.
  4. В полученную массу добавляем просеянную муку, замешиваем тесто, накрываем тарелкой. Оставляем тесто отдохнуть, пока оно не увеличится в размерах.
  5. Тесто поливаем растительным маслом, вымешиваем заново. Разделяем его на небольшие кусочки размером с детский кулак, делаем в каждом отверстии и немного растягиваем.
  6. В сковороде разогреваем масло, выкладываем пончики и обжариваем их на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

При желании посыпьте сахарной пудрой и подавайте с любимым напитком. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Картофель #Пончики #Готовим дома