Лук, морковь и секретный ингредиент: такая намазка будет всегда в вашем холодильнике

Вам понадобятся несложные продукты и немного времени

Любите разнообразные паштеты? Тогда этот рецепт намазки точно для вас.

Такую овощную намазку по рецепту "Фокуса" можно подавать как закуску на бутербродах. Готовится эта закуска быстро, а в ее составе самые обычные и бюджетные продукты. Особого вкуса блюду придают соленые огурцы.

Как приготовить намазку с солеными огурцами

Ингредиенты:

соленые огурцы — 3 шт.;

одна луковица;

одна средняя морковка;

один зубчик чеснока;

майонез, соль, черный молотый перец, растительное масло.

Способ приготовления:

Подготовьте все ингредиенты: лук и морковь помойте, очистите. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте овощи на растительном масле до мягкости. Соленые огурцы натрите на крупной терке и отожмите выделившийся сок. Добавьте их к овощам и обжаривайте, пока не выпарится весь сок — на это уйдет около 10 минут. Выключите огонь, дайте овощам немного остыть, Овощи переложите в салатник, добавьте к ним майонез, пропущенный через пресс чеснок. Посолите, поперчите намазку, перемешайте. При желании можете добавить сваренное вкрутую яйцо.

Подавайте намазку на поджаренных кусочках черного хлеба по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь!