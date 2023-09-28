Лук, морковь и секретный ингредиент: такая намазка будет всегда в вашем холодильнике
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Вам понадобятся несложные продукты и немного времени
Любите разнообразные паштеты? Тогда этот рецепт намазки точно для вас.
Такую овощную намазку по рецепту "Фокуса" можно подавать как закуску на бутербродах. Готовится эта закуска быстро, а в ее составе самые обычные и бюджетные продукты. Особого вкуса блюду придают соленые огурцы.
Как приготовить намазку с солеными огурцами
Ингредиенты:
- соленые огурцы — 3 шт.;
- одна луковица;
- одна средняя морковка;
- один зубчик чеснока;
- майонез, соль, черный молотый перец, растительное масло.
Способ приготовления:
- Подготовьте все ингредиенты: лук и морковь помойте, очистите. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте овощи на растительном масле до мягкости.
- Соленые огурцы натрите на крупной терке и отожмите выделившийся сок. Добавьте их к овощам и обжаривайте, пока не выпарится весь сок — на это уйдет около 10 минут. Выключите огонь, дайте овощам немного остыть,
- Овощи переложите в салатник, добавьте к ним майонез, пропущенный через пресс чеснок. Посолите, поперчите намазку, перемешайте. При желании можете добавить сваренное вкрутую яйцо.
Подавайте намазку на поджаренных кусочках черного хлеба по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь!