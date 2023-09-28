Для тех, кому надоела обычная рыба: по этому рецепту ее сметут за секунды
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Сочная и ароматная рыбка понравится всем
Любите рыбу, но уже перепробовали абсолютно все рецепты? Тогда предлагаем вам запечь рыбу в лаваше.
Такое блюдо по рецепту Shuba получится сочным и ароматным. Лаваш поможет сохранить сочность рыбы и будет способствовать равномерному распределению тепла во время запекания. Это простое и оригинальное блюдо придется по вкусу всем.
Как приготовить запеченную рыбу в лаваше
Ингредиенты на 4 порции:
- рыба белая, филе — 400 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- томаты — 1 шт.;
- шпинат — 100 г;
- масло сливочное 73% — 40 г;
- тонкий лаваш — 2 шт.;
- приправа к рыбе, зелень, соль, перец чёрный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Филе рыбы промойте, добавьте соль, перец, специи. Заверните ее в фольгу, отправьте в духовку на 10 минут при температуре 180°C.
- Лук помойте, очистите и мелко нарежьте. Обжарьте его на масле до золотистой корочке. Добавьте измельченный шпинат и готовьте несколько минут помешивая.
- Помидор помойте, обсушите и нарежьте ломтиками.
- На листы лаваша поровну разложите рыбу, помидор и шпинат с луком, заверните плотными рулетами.
- Полученные рулеты положите в форму и запекайте до румяной корочки — у вас на это уйдет около 10-15 минут. Украсьте зеленью и подавайте к столу.
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