Для тех, кому надоела обычная рыба: по этому рецепту ее сметут за секунды

Сочная и ароматная рыбка понравится всем

Любите рыбу, но уже перепробовали абсолютно все рецепты? Тогда предлагаем вам запечь рыбу в лаваше.

Такое блюдо по рецепту Shuba получится сочным и ароматным. Лаваш поможет сохранить сочность рыбы и будет способствовать равномерному распределению тепла во время запекания. Это простое и оригинальное блюдо придется по вкусу всем.

Как приготовить запеченную рыбу в лаваше

Ингредиенты на 4 порции:

рыба белая, филе — 400 г;

лук репчатый — 1 шт.;

томаты — 1 шт.;

шпинат — 100 г;

масло сливочное 73% — 40 г;

тонкий лаваш — 2 шт.;

приправа к рыбе, зелень, соль, перец чёрный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Филе рыбы промойте, добавьте соль, перец, специи. Заверните ее в фольгу, отправьте в духовку на 10 минут при температуре 180°C. Лук помойте, очистите и мелко нарежьте. Обжарьте его на масле до золотистой корочке. Добавьте измельченный шпинат и готовьте несколько минут помешивая. Помидор помойте, обсушите и нарежьте ломтиками. На листы лаваша поровну разложите рыбу, помидор и шпинат с луком, заверните плотными рулетами. Полученные рулеты положите в форму и запекайте до румяной корочки — у вас на это уйдет около 10-15 минут. Украсьте зеленью и подавайте к столу.

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