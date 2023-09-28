По такому "торту" будете скучать зимой: необычный рецепт сладости из кабачка

Торт можно подавать и на праздничный стол, и к семейным посиделкам

Кабачок — один из самых популярных сезонных овощей. Мы уже готовили из него невероятное количество блюд — от кабачков по-французски до овощной икры.

Shuba рекомендует приготовить из кабачков фантастическую вкуснятину — овощной торт. Это отличная идея для праздничного стола — его красивые кусочки украсят любой стол. Правда, ненадолго — съедят такой тортик моментально.

Как приготовить кабачковый торт

Ингредиенты на 6 порций:

кабачки большие — 2 шт.;

сахар — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

яйца куриные — 2 шт.;

мука пшеничная — 4 ст. л.;

растительное масло — по вкусу.

Для крема:

сливочный сыр — 150 г;

укроп, пучок — 1 шт.;

чеснок, зубчики — 4 шт.;

майонез 72% — 100 г.

Способ приготовления:

Кабачки очистите, натрите на большой терке в миску. Добавьте к ним сахар и соль, все тщательно перемешайте и оставьте "отдохнуть". Через 20 минут откиньте массу на дуршлаг и дайте лишней воде стечь. Отожмите массу руками и переложите в чистую сухую миску. Добавьте яйца, муку и тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Тесто налейте в сковороду таким образом, чтобы получился блин, обжарьте с обеих сторон примерно по 2 минуты. Также поступите с оставшимся тестом, укладывая готовые блины на отдельные тарелки. У вас должно получиться три блина. Укроп помойте, высушите и мелко нарежьте. Добавьте к нему пропущенный через пресс чеснок, сливочный сыр и майонез, посолите и поперчите по жалению, перемешайте. Среднего размера помидоры вымойте, нарежьте кружочками. Первый блин смажьте кремом, сверху выложите кружочки помидоров. Также поступите и с оставшимися блинами. Перед подачей дайте торту настояться в прохладном месте.

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