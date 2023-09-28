По такому "торту" будете скучать зимой: необычный рецепт сладости из кабачка
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Торт можно подавать и на праздничный стол, и к семейным посиделкам
Кабачок — один из самых популярных сезонных овощей. Мы уже готовили из него невероятное количество блюд — от кабачков по-французски до овощной икры.
Shuba рекомендует приготовить из кабачков фантастическую вкуснятину — овощной торт. Это отличная идея для праздничного стола — его красивые кусочки украсят любой стол. Правда, ненадолго — съедят такой тортик моментально.
Как приготовить кабачковый торт
Ингредиенты на 6 порций:
- кабачки большие — 2 шт.;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- яйца куриные — 2 шт.;
- мука пшеничная — 4 ст. л.;
- растительное масло — по вкусу.
Для крема:
- сливочный сыр — 150 г;
- укроп, пучок — 1 шт.;
- чеснок, зубчики — 4 шт.;
- майонез 72% — 100 г.
Способ приготовления:
- Кабачки очистите, натрите на большой терке в миску. Добавьте к ним сахар и соль, все тщательно перемешайте и оставьте "отдохнуть".
- Через 20 минут откиньте массу на дуршлаг и дайте лишней воде стечь. Отожмите массу руками и переложите в чистую сухую миску. Добавьте яйца, муку и тщательно перемешайте.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом. Тесто налейте в сковороду таким образом, чтобы получился блин, обжарьте с обеих сторон примерно по 2 минуты. Также поступите с оставшимся тестом, укладывая готовые блины на отдельные тарелки. У вас должно получиться три блина.
- Укроп помойте, высушите и мелко нарежьте. Добавьте к нему пропущенный через пресс чеснок, сливочный сыр и майонез, посолите и поперчите по жалению, перемешайте.
- Среднего размера помидоры вымойте, нарежьте кружочками.
- Первый блин смажьте кремом, сверху выложите кружочки помидоров. Также поступите и с оставшимися блинами. Перед подачей дайте торту настояться в прохладном месте.
Рекомендуем также приготовить кабачковую намазку по рецепту "Телеграфа". Она спасет во время нежданных гостей или внезапного голода.