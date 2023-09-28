Приготовьте, пока есть сливы: полчаса - и соус ткемали на столе

Соус отлично подойдет к рыбе и мясу

Когда идет речь о грузинской кухне, мы сразу же вспоминаем о потрясающих хачапури и вкуснейших хинкали. Однако кухня Грузии настолько богата и разнообразна, что молчать об этом мы не можем.

В сезон слив предлагаем приготовить традиционный грузинский соус ткемали. Приготовленное по рецепту "ТСН" национальное блюдо удивит вас замечательным вкусом, а мясо и рыбу зимой вы не сядете есть без него. К тому же готовить соус проще простого. Просто добавьте в пюре из слив чеснок, перец, специи и проварите. Удовольствие вам гарантировано!

Как приготовить соус ткемали

Ингредиенты:

сливы синие спелые – 1 кг;

перец болгарский – 3 шт.;

чеснок – 4 головки;

приправа "Карри" — 1 пачка;

перец черный молотый – 1 ч. л.;

сахар – 8 ст. л.;

соль – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Сливы, перец и чеснок промойте, все очистите. Перекрутите все через мясорубку, добавьте приправу "Карри", перец черный, сахар и соль. Все тщательно перемешайте. Выложите получившуюся массу в сотейник с толстым дном и варите на медленном огне около получаса, непрерывно помешивая. Стерилизуйте банки любым удобным для вас способом. Разлейте горячий соус по банкам и закатайте.

Любителям грузинской кухни рекомендуем приготовить салат по-грузински по рецепту "Телеграфа". Это отличное дополнение к любому блюду.