Приготовьте, пока есть сливы: полчаса - и соус ткемали на столе
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Соус отлично подойдет к рыбе и мясу
Когда идет речь о грузинской кухне, мы сразу же вспоминаем о потрясающих хачапури и вкуснейших хинкали. Однако кухня Грузии настолько богата и разнообразна, что молчать об этом мы не можем.
В сезон слив предлагаем приготовить традиционный грузинский соус ткемали. Приготовленное по рецепту "ТСН" национальное блюдо удивит вас замечательным вкусом, а мясо и рыбу зимой вы не сядете есть без него. К тому же готовить соус проще простого. Просто добавьте в пюре из слив чеснок, перец, специи и проварите. Удовольствие вам гарантировано!
Как приготовить соус ткемали
Ингредиенты:
- сливы синие спелые – 1 кг;
- перец болгарский – 3 шт.;
- чеснок – 4 головки;
- приправа "Карри" — 1 пачка;
- перец черный молотый – 1 ч. л.;
- сахар – 8 ст. л.;
- соль – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Сливы, перец и чеснок промойте, все очистите.
- Перекрутите все через мясорубку, добавьте приправу "Карри", перец черный, сахар и соль. Все тщательно перемешайте.
- Выложите получившуюся массу в сотейник с толстым дном и варите на медленном огне около получаса, непрерывно помешивая.
- Стерилизуйте банки любым удобным для вас способом. Разлейте горячий соус по банкам и закатайте.
Любителям грузинской кухни рекомендуем приготовить салат по-грузински по рецепту "Телеграфа". Это отличное дополнение к любому блюду.