Как накормить семью за минуты: один секрет сделает филе невероятным
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От такого мяска не оторвутся даже дети
Из куриного филе можно приготовить очень много самых разнообразных блюд. Его можно вкусно запечь, пожарить или потушить.
Сегодня мы делимся невероятно простым в приготовлении блюдом — куриным филе в горчице. По рецепту "ТСН" вам потребуется несколько простых ингредиентов и немного времени. Секрет фантастически сочного блюда прост — вам просто нужна горчица. Заинтригованы? Идем готовить!
Как приготовить куриное филе в горчице
Ингредиенты:
- куриное филе – 600 г;
- яйца – 2 шт.;
- горчица готовая – 1 ст. л.;
- мука;
- перец черный молотый;
- соль;
- растительное масло – для жарки.
Способ приготовления:
- Куриное филе промойте, нарежьте кусочками толщиной 1 сантиметр, каждый кусочек легка отбейте молотком.
- Мясо выложите в миску, туда же добавьте горчицу, соль и перец. Все тщательно перемешайте, таким образом, чтобы каждый кусочек филе покрылся маринадом. Оставьте филе "отдохнуть" на 30 минут при комнатной температуре.
- В миске взбейте яйца, в отдельную посуду отправьте муку.
- Каждый кусочек мяса обваляйте в муке, затем в яйце, отправьте жариться на раскаленную сковороду до золотистой корочки с обеих сторон.
Рекомендуем также приготовить куриное филе в картофеле по рецепту "Телеграфа". Вы не сможете оторваться от такой вкуснятины!