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Как накормить семью за минуты: один секрет сделает филе невероятным

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Ваше блюдо будет фантастически вкусным
Ваше блюдо будет фантастически вкусным. Фото Meta.ua

От такого мяска не оторвутся даже дети

Из куриного филе можно приготовить очень много самых разнообразных блюд. Его можно вкусно запечь, пожарить или потушить.

Сегодня мы делимся невероятно простым в приготовлении блюдом — куриным филе в горчице. По рецепту "ТСН" вам потребуется несколько простых ингредиентов и немного времени. Секрет фантастически сочного блюда прост — вам просто нужна горчица. Заинтригованы? Идем готовить!

Как приготовить куриное филе в горчице

Ингредиенты:

  • куриное филе – 600 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • горчица готовая – 1 ст. л.;
  • мука;
  • перец черный молотый;
  • соль;
  • растительное масло – для жарки.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе промойте, нарежьте кусочками толщиной 1 сантиметр, каждый кусочек легка отбейте молотком.
  2. Мясо выложите в миску, туда же добавьте горчицу, соль и перец. Все тщательно перемешайте, таким образом, чтобы каждый кусочек филе покрылся маринадом. Оставьте филе "отдохнуть" на 30 минут при комнатной температуре.
  3. В миске взбейте яйца, в отдельную посуду отправьте муку.
  4. Каждый кусочек мяса обваляйте в муке, затем в яйце, отправьте жариться на раскаленную сковороду до золотистой корочки с обеих сторон.

Рекомендуем также приготовить куриное филе в картофеле по рецепту "Телеграфа". Вы не сможете оторваться от такой вкуснятины!

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#Рецепт #Куриное филе #Готовим дома