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Домашнее вино из винограда: самый простой рецепт

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Такое вино вкусно пить в кругу друзей Новость обновлена 28 сентября 2023, 12:10
Такое вино вкусно пить в кругу друзей. Фото agronews.ua

Пьянящий напиток можно приготовить собственноручно

Мы рассказывали, как приготовить вкусную наливку. Теперь делимся рецептом классического домашнего вина из винограда.

Как его готовить, рассказали на портале xpert.com.ua. Виноделие — это настоящее искусство, для познания всех его тонкостей, требуется несколько лет. Но каждый из нас может приготовить домашнее вино самостоятельно.

Ингредиенты:

  • виноград
  • сахар

Способ приготовления:

  1. Для виноделия подходят не все сорта винограда. Лучше взять Степняк, Дружба, Росинка, Кристалл, Фестивальный, Регент, Саперави — они имеют большой процент сахаристости.
  2. Следует кропотливо промыть и просушить все емкости для грядущего напитка. Если планируете использовать бочки, бутылки или ведра, обкурите их серой, промойте фильтрованной водой и протрите досуха тканью.
  3. Спелые ягоды перебираем, выбрасывая незрелые или подгнившие ягоды или виноград с плесенью. Всыпаем виноград в посуду с эмалью, чтобы там еще оставалось место. Передавливаем ягоды руками или деревянными инструментами – так не повредятся косточки, придающие горьковатый вкус. Сосуд закутываем чистой тряпкой и оставляем в мало освещенном и теплом месте на четыре дня. Постоянно помешиваем деревянной палкой.
  4. Через четыре дня напиток станет светлого оттенка, начнется брожение. Тогда весь напиток пропускаем через марлю примерно три раза. Затем сок разливаем в емкости, не превышая 70% объема. Идеально подойдут бутылки из стекла или банки.
  5. Добавляем сахар – 100-150 г на 1 л сока. Закрываем гидрозатвором. Можно использовать медицинскую перчатку с дыркой. В помещении должно быть не менее 8 градусов. Оставляем в темном прохладном месте на 3-5 дней.
  6. Через некоторое время сцеживаем 0,5 л сока, добавляем сахар и переливаем обратно в бутыль. Через 3-5 дней всыпаем еще сахар и оставляем шуметь на 1-2 месяца.
  7. Когда перчатка спадет, а вино посветлеет, аккуратно переливаем его в другой сосуд – осадок должен остаться в бутыли.

Бутылки нужно укупорить и оставить хранить в темном прохладном месте. Через 3-6 месяцев можно дегустировать. Также мы рассказывали, как закрыть виноград на зиму.

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