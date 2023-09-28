Домашнее вино из винограда: самый простой рецепт

Пьянящий напиток можно приготовить собственноручно

Мы рассказывали, как приготовить вкусную наливку. Теперь делимся рецептом классического домашнего вина из винограда.

Как его готовить, рассказали на портале xpert.com.ua. Виноделие — это настоящее искусство, для познания всех его тонкостей, требуется несколько лет. Но каждый из нас может приготовить домашнее вино самостоятельно.

Ингредиенты:

виноград

сахар

Способ приготовления:

Для виноделия подходят не все сорта винограда. Лучше взять Степняк, Дружба, Росинка, Кристалл, Фестивальный, Регент, Саперави — они имеют большой процент сахаристости. Следует кропотливо промыть и просушить все емкости для грядущего напитка. Если планируете использовать бочки, бутылки или ведра, обкурите их серой, промойте фильтрованной водой и протрите досуха тканью. Спелые ягоды перебираем, выбрасывая незрелые или подгнившие ягоды или виноград с плесенью. Всыпаем виноград в посуду с эмалью, чтобы там еще оставалось место. Передавливаем ягоды руками или деревянными инструментами – так не повредятся косточки, придающие горьковатый вкус. Сосуд закутываем чистой тряпкой и оставляем в мало освещенном и теплом месте на четыре дня. Постоянно помешиваем деревянной палкой. Через четыре дня напиток станет светлого оттенка, начнется брожение. Тогда весь напиток пропускаем через марлю примерно три раза. Затем сок разливаем в емкости, не превышая 70% объема. Идеально подойдут бутылки из стекла или банки. Добавляем сахар – 100-150 г на 1 л сока. Закрываем гидрозатвором. Можно использовать медицинскую перчатку с дыркой. В помещении должно быть не менее 8 градусов. Оставляем в темном прохладном месте на 3-5 дней. Через некоторое время сцеживаем 0,5 л сока, добавляем сахар и переливаем обратно в бутыль. Через 3-5 дней всыпаем еще сахар и оставляем шуметь на 1-2 месяца. Когда перчатка спадет, а вино посветлеет, аккуратно переливаем его в другой сосуд – осадок должен остаться в бутыли.

Бутылки нужно укупорить и оставить хранить в темном прохладном месте. Через 3-6 месяцев можно дегустировать. Также мы рассказывали, как закрыть виноград на зиму.