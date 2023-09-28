Торты, эклеры и даже пироги: рецепт заварного крема без единого комочка

Вы удивитесь, как легко его приготовить

Заварной крем – это отличное дополнение к домашним десертам. Это классическая начинка для десерта "Наполеон" и многих других. А еще его просто приготовить дома.

Надо только следовать рецепту и запастись терпением. Готовить заварной крем – это как ездить на велосипеде: стоит один раз научиться, и будешь уметь всю жизнь. Рецептом поделились на портале Pixelinform.

Ингредиенты:

Желтки — 6 шт

Кукурузный крахмал — 30 г

Сахар — 140 г

Молоко – 500 мл

Сливочное масло – 1 ст. л.

Ванильный экстракт – 2 ч. л.

Способ приготовления:

Для начала желтки сбиваем до однородности вместе с крахмалом и сахаром. Должна получиться светлая однородная масса. Молоко ставим на огонь. Как только оно начнет кипеть – снимаем. Тоненькой струйкой вливаем массу из сахара и желтков. Перемешиваем интенсивно, не останавливаясь. Затем массу нужно процедить через мелкое сито. После этого – возвращаем в кастрюлю. Именно благодаря ситу в креме не будет ни одного комочка. Варим ее нужно еще около 3 минут до загустения. В конце добавляем ванильный экстракт. Накрываем крем пищевой пленкой "в контакт" — пленка должна касаться поверхности крема, чтобы не было слоя воздуха. Отправляем на 4 часа в холодильник до загустения.

Крем получается нежный и вкусный. Его можно использовать для приготовления десертов. Можно даже просто есть его с тоненькими блинчиками.