Приготовите, пока любимый чистит зубы: самый ленивый рецепт пирожков
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Ленивее и проще рецепта нет
Нам очень хочется завтракать вкусным и сытным блюдом. А если его приготовление занимает минуты — такой рецепт бесценен.
Именно поэтому мы с "ТСН" предлагаем приготовить ленивые пирожки с ветчиной и сыром. Из простых продуктов вы получите невероятно аппетитное блюдо. Вам не нужно будет даже замешивать тесто: по рецепту нужно просто смешать все ингредиенты и пожарить. И вы, и ваш любимый придете в восторг от такой вкуснятины!
Как приготовить ленивые пирожки с ветчиной и сыром
Ингредиенты:
Для теста:
- теплый кефир – 300 г;
- мука – 220 г;
- яйцо – 1 шт.;
- сода – 0,5 ч. л.;
- соль — 1 ч. л. (без верха).
Для начинки:
- ветчина – 130 г;
- сыр твердый – 100 г;
- яйца (вареные) – 2 шт.;
- лук зеленый;
- растительное масло (для жарки).
Способ приготовления:
- В миску вбейте яйцо, посолите и взбейте венчиком. К яйцу влейте кефир, добавьте соду и просеянную муку. Все тщательно перемешайте.
- Лук и ветчину мелко нарежьте. Сыр и яйца натрите на средней терке. Отправьте все ингредиенты в тесто и перемешайте до однородного состояния.
- Разогрейте на сковороде небольшое количество растительного масла.
- Тесто выкладывайте ложкой на сковороду на небольшом расстоянии друг от друга. Пирожки жарьте под закрытой крышкой на среднем огне 3-4 минуты с каждой стороны до золотистости.
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