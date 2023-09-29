Приготовите, пока любимый чистит зубы: самый ленивый рецепт пирожков

Ленивее и проще рецепта нет

Нам очень хочется завтракать вкусным и сытным блюдом. А если его приготовление занимает минуты — такой рецепт бесценен.

Именно поэтому мы с "ТСН" предлагаем приготовить ленивые пирожки с ветчиной и сыром. Из простых продуктов вы получите невероятно аппетитное блюдо. Вам не нужно будет даже замешивать тесто: по рецепту нужно просто смешать все ингредиенты и пожарить. И вы, и ваш любимый придете в восторг от такой вкуснятины!

Как приготовить ленивые пирожки с ветчиной и сыром

Ингредиенты:

Для теста:

теплый кефир – 300 г;

мука – 220 г;

яйцо – 1 шт.;

сода – 0,5 ч. л.;

соль — 1 ч. л. (без верха).

Для начинки:

ветчина – 130 г;

сыр твердый – 100 г;

яйца (вареные) – 2 шт.;

лук зеленый;

растительное масло (для жарки).

Способ приготовления:

В миску вбейте яйцо, посолите и взбейте венчиком. К яйцу влейте кефир, добавьте соду и просеянную муку. Все тщательно перемешайте. Лук и ветчину мелко нарежьте. Сыр и яйца натрите на средней терке. Отправьте все ингредиенты в тесто и перемешайте до однородного состояния. Разогрейте на сковороде небольшое количество растительного масла. Тесто выкладывайте ложкой на сковороду на небольшом расстоянии друг от друга. Пирожки жарьте под закрытой крышкой на среднем огне 3-4 минуты с каждой стороны до золотистости.

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