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Приготовите, пока любимый чистит зубы: самый ленивый рецепт пирожков

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Аппетитные пирожки из простых продуктов
Аппетитные пирожки из простых продуктов. Фото babusyni-retsepty

Ленивее и проще рецепта нет

Нам очень хочется завтракать вкусным и сытным блюдом. А если его приготовление занимает минуты — такой рецепт бесценен.

Именно поэтому мы с "ТСН" предлагаем приготовить ленивые пирожки с ветчиной и сыром. Из простых продуктов вы получите невероятно аппетитное блюдо. Вам не нужно будет даже замешивать тесто: по рецепту нужно просто смешать все ингредиенты и пожарить. И вы, и ваш любимый придете в восторг от такой вкуснятины!

Как приготовить ленивые пирожки с ветчиной и сыром

Ингредиенты:

Для теста:

  • теплый кефир – 300 г;
  • мука – 220 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сода – 0,5 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л. (без верха).

Для начинки:

  • ветчина – 130 г;
  • сыр твердый – 100 г;
  • яйца (вареные) – 2 шт.;
  • лук зеленый;
  • растительное масло (для жарки).

Способ приготовления:

  1. В миску вбейте яйцо, посолите и взбейте венчиком. К яйцу влейте кефир, добавьте соду и просеянную муку. Все тщательно перемешайте.
  2. Лук и ветчину мелко нарежьте. Сыр и яйца натрите на средней терке. Отправьте все ингредиенты в тесто и перемешайте до однородного состояния.
  3. Разогрейте на сковороде небольшое количество растительного масла.
  4. Тесто выкладывайте ложкой на сковороду на небольшом расстоянии друг от друга. Пирожки жарьте под закрытой крышкой на среднем огне 3-4 минуты с каждой стороны до золотистости.

Рекомендуем приготовить мясные пирожки по рецепту "Телеграфа". Эту хрустящую вкуснятину вы будете готовите все время.

Теги:
#Рецепт #Завтрак #Пирожки #Готовим дома