Идеальный сезонный рецепт: этот пирог с яблоками сметут прямо с противня

Будете готовить, пока есть яблоки

В сезон яблок сложно устоять и не приготовить выпечку с этим фруктом. И если вы уже пробовали классическую шарлотку, то этот пирог именно для вас.

Smachnonews предлагает фантастический вариант выпечки с большим количеством фруктов, приятной ноткой лимона и хрустящей корочкой. Быстрая и легкая в приготовлении выпечка на вкус получится невероятной. Такой бюджетный десерт к чаю или кофе точно вас впечатлит.

Как приготовить яблочный пирог

Ингредиенты на 6 порций:

700 гр яблок;

2 ст. л. лимонного сока;

2 яйца;

50 гр сахара;

1 пакетик ванильного сахара;

щепотка соли;

100 гр молока;

30 гр сливочного масла;

80 гр муки;

7 гр разрыхлителя для теста.

Способ приготовления:

Яблоки моем, чистим, вырезаем серединку. Нарезаем их на тонкие кусочки и поливаем лимонным соком. К яйцам добавляем сахар, ванильный сахар, соль и все взбиваем до светлой пены. В полученную массу добавляем молоко, растопленное масло, просеянную муку и разрыхлитель. Все перемешиваем до однородного состояния. В тесто добавляем яблоки и перемешиваем таким образом, чтобы каждый ломтик яблока был окутан тестом. Массу перекладываем в форму для запекания, выравниваем и присыпаем миндальными хлопьями. Выпекаем в духовке при 180 градусах 50 – 60 минут.

Подавайте пирог немного остывшим с мороженым по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!