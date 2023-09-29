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Идеальный сезонный рецепт: этот пирог с яблоками сметут прямо с противня

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такой яблочный пирог исчезнет со стола моментально
Такой яблочный пирог исчезнет со стола моментально. Фото smachnonews.24tv.ua

Будете готовить, пока есть яблоки

В сезон яблок сложно устоять и не приготовить выпечку с этим фруктом. И если вы уже пробовали классическую шарлотку, то этот пирог именно для вас.

Smachnonews предлагает фантастический вариант выпечки с большим количеством фруктов, приятной ноткой лимона и хрустящей корочкой. Быстрая и легкая в приготовлении выпечка на вкус получится невероятной. Такой бюджетный десерт к чаю или кофе точно вас впечатлит.

Как приготовить яблочный пирог

Ингредиенты на 6 порций:

  • 700 гр яблок;
  • 2 ст. л. лимонного сока;
  • 2 яйца;
  • 50 гр сахара;
  • 1 пакетик ванильного сахара;
  • щепотка соли;
  • 100 гр молока;
  • 30 гр сливочного масла;
  • 80 гр муки;
  • 7 гр разрыхлителя для теста.

Способ приготовления:

  1. Яблоки моем, чистим, вырезаем серединку. Нарезаем их на тонкие кусочки и поливаем лимонным соком.
  2. К яйцам добавляем сахар, ванильный сахар, соль и все взбиваем до светлой пены.
  3. В полученную массу добавляем молоко, растопленное масло, просеянную муку и разрыхлитель. Все перемешиваем до однородного состояния.
  4. В тесто добавляем яблоки и перемешиваем таким образом, чтобы каждый ломтик яблока был окутан тестом. Массу перекладываем в форму для запекания, выравниваем и присыпаем миндальными хлопьями. Выпекаем в духовке при 180 градусах 50 – 60 минут.

Подавайте пирог немного остывшим с мороженым по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

Теги:
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