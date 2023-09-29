Идеальный сезонный рецепт: этот пирог с яблоками сметут прямо с противня
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Будете готовить, пока есть яблоки
В сезон яблок сложно устоять и не приготовить выпечку с этим фруктом. И если вы уже пробовали классическую шарлотку, то этот пирог именно для вас.
Smachnonews предлагает фантастический вариант выпечки с большим количеством фруктов, приятной ноткой лимона и хрустящей корочкой. Быстрая и легкая в приготовлении выпечка на вкус получится невероятной. Такой бюджетный десерт к чаю или кофе точно вас впечатлит.
Как приготовить яблочный пирог
Ингредиенты на 6 порций:
- 700 гр яблок;
- 2 ст. л. лимонного сока;
- 2 яйца;
- 50 гр сахара;
- 1 пакетик ванильного сахара;
- щепотка соли;
- 100 гр молока;
- 30 гр сливочного масла;
- 80 гр муки;
- 7 гр разрыхлителя для теста.
Способ приготовления:
- Яблоки моем, чистим, вырезаем серединку. Нарезаем их на тонкие кусочки и поливаем лимонным соком.
- К яйцам добавляем сахар, ванильный сахар, соль и все взбиваем до светлой пены.
- В полученную массу добавляем молоко, растопленное масло, просеянную муку и разрыхлитель. Все перемешиваем до однородного состояния.
- В тесто добавляем яблоки и перемешиваем таким образом, чтобы каждый ломтик яблока был окутан тестом. Массу перекладываем в форму для запекания, выравниваем и присыпаем миндальными хлопьями. Выпекаем в духовке при 180 градусах 50 – 60 минут.
Подавайте пирог немного остывшим с мороженым по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!