Не пооткусывайте свои пальцы: такой омлет станет вашим любимым
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Сделайте традиционное блюдо оригинальным!
Пышный омлет – традиционное блюдо к завтраку. Классическое утреннее блюдо обычно готовится из яиц, соли и молока. А можно ли сделать его более сытным?
С "Різними млинцями" да, и очень просто. Стоит добавить к классическому рецепту немного муки, пару сосисок и лучка – и ваше любимое блюдо будет не только сытным, но и полезным. Вкус омлета станет еще аппетитнее.
Как приготовить омлет с сосисками
Ингредиенты на 2 порции:
- 3 яйца;
- полстакана молока;
- 2 ст. л. муки;
- 2 сосиски (лучше всего молочные);
- 1 репчатый лук;
- по щепотке соли и перца;
- 1 ч. л. растительного масла.
Способ приготовления:
- Муку, молоко и яйца смешайте в глубокой тарелке, взбейте миксером или вилкой.
- Лук очистите, нарежьте колечками. Большие кольца разрежьте на половину. Поджарьте лук на растительном масле.
- Сосиски нарежьте небольшими кусочками сосиски, добавьте в сковороду к луку и помешивая, пожарьте в золотистую корочку.
- Влейте в сковороду яичную смесь и жарьте, пока яйца не станут густыми.
- Переверните на другую сторону, накройте крышкой и пожарьте еще несколько минут.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить омлет, чтобы он был пышным. Учтите эту деталь — и у вас всегда будет самый вкусный завтрак.