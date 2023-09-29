Не пооткусывайте свои пальцы: такой омлет станет вашим любимым

Сделайте традиционное блюдо оригинальным!

Пышный омлет – традиционное блюдо к завтраку. Классическое утреннее блюдо обычно готовится из яиц, соли и молока. А можно ли сделать его более сытным?

С "Різними млинцями" да, и очень просто. Стоит добавить к классическому рецепту немного муки, пару сосисок и лучка – и ваше любимое блюдо будет не только сытным, но и полезным. Вкус омлета станет еще аппетитнее.

Как приготовить омлет с сосисками

Ингредиенты на 2 порции:

3 яйца;

полстакана молока;

2 ст. л. муки;

2 сосиски (лучше всего молочные);

1 репчатый лук;

по щепотке соли и перца;

1 ч. л. растительного масла.

Способ приготовления:

Муку, молоко и яйца смешайте в глубокой тарелке, взбейте миксером или вилкой. Лук очистите, нарежьте колечками. Большие кольца разрежьте на половину. Поджарьте лук на растительном масле. Сосиски нарежьте небольшими кусочками сосиски, добавьте в сковороду к луку и помешивая, пожарьте в золотистую корочку. Влейте в сковороду яичную смесь и жарьте, пока яйца не станут густыми. Переверните на другую сторону, накройте крышкой и пожарьте еще несколько минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить омлет, чтобы он был пышным. Учтите эту деталь — и у вас всегда будет самый вкусный завтрак.