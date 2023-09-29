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Не пооткусывайте свои пальцы: такой омлет станет вашим любимым

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такой омлет придется по вкусу даже детям
Такой омлет придется по вкусу даже детям. Фото mlynci.com.ua

Сделайте традиционное блюдо оригинальным!

Пышный омлет – традиционное блюдо к завтраку. Классическое утреннее блюдо обычно готовится из яиц, соли и молока. А можно ли сделать его более сытным?

С "Різними млинцями" да, и очень просто. Стоит добавить к классическому рецепту немного муки, пару сосисок и лучка – и ваше любимое блюдо будет не только сытным, но и полезным. Вкус омлета станет еще аппетитнее.

Как приготовить омлет с сосисками

Ингредиенты на 2 порции:

  • 3 яйца;
  • полстакана молока;
  • 2 ст. л. муки;
  • 2 сосиски (лучше всего молочные);
  • 1 репчатый лук;
  • по щепотке соли и перца;
  • 1 ч. л. растительного масла.

Способ приготовления:

  1. Муку, молоко и яйца смешайте в глубокой тарелке, взбейте миксером или вилкой.
  2. Лук очистите, нарежьте колечками. Большие кольца разрежьте на половину. Поджарьте лук на растительном масле.
  3. Сосиски нарежьте небольшими кусочками сосиски, добавьте в сковороду к луку и помешивая, пожарьте в золотистую корочку.
  4. Влейте в сковороду яичную смесь и жарьте, пока яйца не станут густыми.
  5. Переверните на другую сторону, накройте крышкой и пожарьте еще несколько минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить омлет, чтобы он был пышным. Учтите эту деталь — и у вас всегда будет самый вкусный завтрак.

Теги:
#Рецепт #Завтрак #Омлет #Готовим дома