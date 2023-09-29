Два ингредиента - и салат на столе: быстрее рецепта вы не найдете
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Самые разнообразные салаты присутствуют на каждой кухне. Что может быть проще, чем нарезать продукты, заправить их любимым соусом и подать к столу?
Безусловно, нам хочется готовить максимально быстро, полезно и вкусно. И рецепт салата от "Фокус" придет нам на помощь. В это сложно поверить, но для его приготовления вам нужно только порезать вареные яйца и зеленый лук, смешать, заправить майонезом и добавить соль и перец. Это отличный вариант перекуса: его ингредиенты не "перегрузят" желудок, но из-за стола вы выйдете сытым и счастливым.
Как приготовить простой салат с яйцами и зеленым луком
Ингредиенты:
- яйца – 4-5 шт.;
- зеленый лук – половина пучка;
- майонез (можно заменить йогуртом) – 100 гр.;
- соль и перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Куриные яйца необходимо отварить сварить вкрутую, залить холодной водой. Когда они остынут, их нужно почистить от скорлупы и нарезать небольшими кубиками.
- Зеленый лук необходимо сполоснуть, просушить и мелко порубить.
- Нарезанный лук в салатнице нужно смешать с яйцами, добавить майонез, посолить и все тщательно перемешать.
Ранее "Телеграф" делился хитростями, как приготовить вкусный салат. Вы точно приготовите ресторанное блюдо!