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Два ингредиента - и салат на столе: быстрее рецепта вы не найдете

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Полезный перекус приготовить несложно
Полезный перекус приготовить несложно. Фото focus.ua

Вам понравится и готовить, и есть

Самые разнообразные салаты присутствуют на каждой кухне. Что может быть проще, чем нарезать продукты, заправить их любимым соусом и подать к столу?

Безусловно, нам хочется готовить максимально быстро, полезно и вкусно. И рецепт салата от "Фокус" придет нам на помощь. В это сложно поверить, но для его приготовления вам нужно только порезать вареные яйца и зеленый лук, смешать, заправить майонезом и добавить соль и перец. Это отличный вариант перекуса: его ингредиенты не "перегрузят" желудок, но из-за стола вы выйдете сытым и счастливым.

Как приготовить простой салат с яйцами и зеленым луком

Ингредиенты:

  • яйца – 4-5 шт.;
  • зеленый лук – половина пучка;
  • майонез (можно заменить йогуртом) – 100 гр.;
  • соль и перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Куриные яйца необходимо отварить сварить вкрутую, залить холодной водой. Когда они остынут, их нужно почистить от скорлупы и нарезать небольшими кубиками.
  2. Зеленый лук необходимо сполоснуть, просушить и мелко порубить.
  3. Нарезанный лук в салатнице нужно смешать с яйцами, добавить майонез, посолить и все тщательно перемешать.

Ранее "Телеграф" делился хитростями, как приготовить вкусный салат. Вы точно приготовите ресторанное блюдо!

Теги:
#Рецепт #Салат #Готовим дома